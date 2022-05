Renaissance : Les Français ont réélu il y a quelques jours un président en qui ils n’ont pas confiance

Surprise de taille, après des élections présidentielles sous le signe de la médiocrité et de manœuvres politiques sondagières et médiatiques, qui ont abouti à ce qu'avait préparé le pouvoir, notre président sortant a été réélu avec une très confortable majorité, grâce il faut le reconnaître à un cordon sanitaire, véritable mur osant se qualifier de « républicain », en réalité anti démocratique, et à la prestation moyenne de l'opposante.

Seuls 34 % des Français lui accordent leur confiance.

Et oui les Français consultés quelques jours après le sacre déclarent leur défiance à l'égard de celui qu'ils viennent d'élire.

Dans le baromètre Elabe publié ce jeudi dernier, seuls 34 % des Français lui accorderaient leur confiance. C'est 11 points de moins qu'au début de son premier mandat en 2017. Et un chiffre en baisse de 4 points en un mois et de 6 points sur deux mois.

Mais c'est aussi, en début de mandat, la plus faible cote de confiance depuis 1995.

Alors qu'en déduire, que les Français sont incohérents, qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent ? Pas sûr.

Deux explications.

Il y a dans le score de Macron les 30% des voix de la France insoumise offertes à Macron, qui n'en attendait pas tant de Mélenchon qui rêve peut être que Macron le nommera Premier ministre.

Dans ce sondage, il y a tous ceux qui n'ont pas voté, les abstentionnistes comme on les appelle, qui eux voteront sûrement dans la rue.

Le fait est certain, l'élection est passée, on a pour 5 ans de plus un bilan qui se fait appeler « Renaissance ».

Alors nul ne sait ce que renaissance nous prépare pour ces 5 ans.

Pour les jours qui viennent, on sait.

Des tractations tous azimuts, des sourires et des promesses à profusion pour avoir une majorité absolue qui régnerait comme elle a régné depuis 5 ans, s'attribuant carte blanche, ayant un parlement qui soit une chambre d'enregistrement, car la proportionnelle promise n'est pas au rendez-vous, et ne consultant jamais le peuple, condamné à être spectateur et obéissant aux consignes qui seront données, acceptant sans rechigner les mesures qui vont être prises.

Mais de gros nuages noirs se dessinent à l'horizon. Une inflation galopante, un pouvoir d'achat qui s’effrite, un chômage qui malgré les billevesées qu'on nous conte a déjà un des taux les plus élevés des pays de l'Union européenne, une décroissance à craindre à courte échéance.

Ajoutez à cela les problèmes : immigration, sécurité, justice, qui ont été mis sous le boisseau grâce au covid et à l'Ukraine et vous aurez là un cocktail qui peut devenir explosif.

La seule possibilité d'éviter le pire, ce serait que l'opposition, la France insoumise, le RN, Reconquête et la droite dure LR ait assez de sièges pour créer une véritable opposition démocratique afin que les changements se décident à l'Assemblée et non dans la rue.

Mais vu cette union bigarrée et hétéroclite du NUPES, là nous ne sommes pas loin du Muppet Show !

Vu la mascarade de cette droite imbécile qui ne sait pas s'allier et continue de se déchirer, cela paraît improbable.

Renaissance avec tous les pouvoirs saura-t-elle demain s'entourer, s'organiser, et écouter enfin le peuple pour y faire face ?

Qui sait ? on peut espérer ou rêver.