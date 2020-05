René Capitant ou l’autre gaullisme

« Ah ! S’il s’agissait simplement, dans le cadre de ce qu’on appelle la troisième force, de préparer la fusion, à tout le moins, l’union organique de deux des partis qui constituent cette Assemblée et sont actuellement associés dans une même majorité, s’il s’agissait d’unir, à la base, Force ouvrière et syndicats chrétiens, s’il s’agissait de mêler vos clientèles électorales, de fondre vos programmes dans une conception commune d’humanisme "économique", de construire ce parti travailliste, dont on parle depuis plusieurs années, dont mes amis de l’UDSR et moi-même avons été les premiers artisans et dont nous resterions, d’ailleurs, les partisans aujourd’hui comme hier au cas où la définition que j’esquisse refléterait la réalité, alors, monsieur le ministre, vous ne seriez pas embarrassé. Aucune équivoque ne planerait sur la troisième force. (…) Mais la troisième force est-elle cela ? Non ! » (René Capitant, le 20 décembre 1947 à l’Assemblée Nationale).