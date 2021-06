René Dumont, premier militant de l’écologisme politique à la française

Comme beaucoup de gens de sa génération, René Dumont avait été marqué par la première guerre mondiale au point d’adopter un "pacifisme intégral" au sein de la Ligue internationale des combattants pour la paix (LICP) pour qu’on ne connaisse « plus jamais ça ! ».

Il a d’abord milité contre la guerre avec l’Allemagne nazie (ce qui est louable), puis, après la débâcle, pour la collaboration (ce qui est plus contestable), période pendant laquelle il a écrit des articles techniques sur l’agriculture dans un grand hebdomadaire rural pétainiste, " La Terre française ", publication de propagande qui militait pour le retour forcé des citadins à la terre et pour le corporatisme agricole. Dans ce journal, les éditoriaux d’André Bettencourt (futur ministre gaulliste et actionnaire de l’Oréal, mais pour l’heure responsable français de la Propaganda Staffel) appelaient à l’union du Christianisme et du Nazisme et , en même temps, au châtiment des juifs et des francs-maçons. Le refus des horreurs de la guerre de la LCIP avaient abouti à ça, en fin de compte.

René Dumont n’était pas en reste et citait l’agriculture nazie en modèle, invitant à s’unir derrière « le Maréchal », et exhortait les paysans à faire des enfants pour « régénérer la race » et disposer d’une main d’œuvre abondante.

Tout le monde a le droit de se tromper, mais être amnésique, c’est autre chose. Il faut donc relire avec beaucoup de recul ses positions sur les développement et la démographie.