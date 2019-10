René Haby (1919-2003), pédagogue concret et père du collège unique

Pour reprendre l’ex du Crassanel cet idéaliste de l’immédiat, il est si peu nominaliste que le concept d’Homme englobe sa volaille (déplumé où pas) au même titre que le pygmée est un blanc comme un autre, le veau un humain, le barbu un laïc démocrate, et autre branlettes.

Ne pas confondre nominaliste et aconceptuel et puis on a encore jamais vu un électron se comporter différemment d’un autre dans les même conditions...



Le nominalisme du bobo est l’alibi (fort bien vu par les marxistes) pour ne pas catégoriser, ne pas penser. Même Zemmour l’a compris. Un des marqueurs de la pensée libérale, prétexte individualiste, prétexte apolitisme. Ce qui n’empêche d’ailleurs pas à l’opposé de défendre un positivisme logique, une philosophie analytique etc. Et finir en Hayek épigone libéraliste de Marx : la fourmilière le fait, aucune fourmi ne sait pas pourquoi elle le fait, mais chacun différent s’optimise au mieux par le marché main invisible du rationnel... Un panthéisme stoïque nominaliste comique.



Mais bon, tout ça c’est brasser des mots. Mais ces marqueurs se voient comme le nez au milieu de la figure, qd Micron nous fait son Sartre, Platon décode.