René Monory, Président de la start-up Sénat !

« Visionnaire, [il] a incarné cette dualité si rare chez un homme politique, à la fois défenseur de l’ancrage local et de la diversité de nos territoires, mais aussi précurseur de la révolution des nouvelles technologies et de la société de demain. (…) René Monory a réalisé ce à quoi tout homme de bien aspire : pouvoir forcer son destin et celui des autres avec lui. C’est cette philosophie de la volonté qui doit guider celles et ceux qui s’engagent aujourd’hui à suivre ses traces. » (Claude Bertaud, président du conseil général de la Vienne de 2008 à 2015).