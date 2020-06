Rénover la justice française pendant ce quinquennat face à la violence multirécidiviste, est-ce possible ?

Marion Maréchal a été excellente sur sa vidéo s'offusquant du racialisme montant. Lutter contre le racisme est une pratique institutionnelle et civique qui doit demeurer constante. Avec des sanctions à la fois pédagogiques et plus rapides. Rien à voir avec le racialisme victimaire qui n’est qu’une monstrueuse régression antirépublicaine. Marion Maréchal gagnerait cependant à récupérer publiquement une de nos propositions programmatiques citoyennes fondamentales. Une réforme judiciaire claire, simple, pleine de pragmatisme, de justice et d’efficacité. Car les français veulent des SOLUTIONS Concrètes pour rétablir l’état de droit sur la totalité du territoire sans exception.

Certaines zones territoriales sont durement touchées par la délinquance et les violences gratuites. Cette sauvage brutalité ne s’exerce pas seulement contre des commerçants et des habitants terrorisés, mais aussi contre des éventuels cars de police de passage, contre des pompiers et mêmes contre des médecins !

Voici les chiffres officiels de l’INSEE (édition 2020) concernant la hausse des violences (niées par certains milieux bien pensants ou « socialement excusées » par d’autres) :

En 2018, selon les résultats de l’ enquête Cadre de vie et sécurité , 812 000 personnes âgées de 18 à 75 ans en France métropolitaine déclarent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles commises hors ménage et hors situation de vol ou tentative de vol (46 % sont des femmes). Un énorme chiffre largement supérieur aux violences internes aux ménages : 359 000, toutes communautés comprises (Dans ce cas, près de deux tiers des victimes sont des femmes).

3,8 millions de ménages ont déclaré avoir été victimes d’une atteinte aux biens ayant visé leurs résidences ou leurs véhicules.

Parmi eux, 490 000 ménages ont été victimes d’un cambriolage ou d’une tentative de cambriolage de leur résidence principale.

Les actes de vandalisme gratuits contre le logement ont touché près de 580 000 ménages.

198 000 ménages ont été victimes d’un vol ou d’une tentative de vol de voiture et 575 000 ont subi le vol d’objets, d’accessoires ou de pièces automobiles situés à l’intérieur ou à l’extérieur de la voiture. Enfin, les actes de vandalisme sur les voitures ont concerné près de 1,1 million de ménages en 2018.

1,1 million de personnes (oui, pas d’erreur de frappe, la quantité est similaire !) âgées de 14 ans ou plus ont déclaré avoir été victimes d’un vol ou d’une tentative de vol (hors vols liés aux véhicules) : 166 000 avec violences physiques ou sous la menace d’une violence .

Comme il y a 365 jours par an, je vous laisse faire le calcul de la hausse horaire journalière de travail pour les policiers, gendarmes et pompiers (ainsi que pour le personnel hospitalier concernant les violences physiques). Des intervenants qui commencent à être débordés alors que les effectifs et les salaires n’ont pas augmenté. La fatigue et le « burn out » professionnel sont souvent à la source de bavures aussi bien catastrophiques pour la carrière du fautif et la santé de la victime qu’intolérables pour la société à laquelle nous aspirons tous. L’extension du non respect des lois républicaines, des violences, de la délinquance multirécidiviste (dont il faut rajouter le trafic de drogues et la délinquance en col blanc) représente un coût social, humain et budgétaire faramineux. Autant d’argent en moins pour les écoles, la prévention, la lutte anti drogue, la réinsertion, la santé, l’environnement, la recherche, la culture pour tous, etc.

Objectivement, dans ce domaine précis, notre pays a été et demeure très mal gouverné. Depuis des décennies, et quels que soient les partis politiques (la police de proximité, éreintée et dépassée, avait été supprimée par Nicolas Sarkozy et remplacée par… rien).

Face à une telle faillite (dans un domaine de plus !) il serait donc judicieux de regarder ce qui se pratique dans les autres pays. Pas dans les régimes autoritaires encadrant 80% de l’humanité. Les chinois, russes, nord-coréens, cubains, arabes et africains savent très bien ce qu’ils risquent en osant s’attaquer à leur police. Je parle donc de la maigre petite poignée de pays de l’OCDE, humanistes et minoritaires sur la planète. Dans ces pays dits « évolués », « civilisés », qu’arrive-t-il aux délinquants multirécidivistes nationaux ou étrangers ? Comment leurs tribunaux gèrent-ils ces difficiles situations pénales ? Pourquoi la France a-t-elle le budget de justice le plus faible et des durées de procédures si longues ? Pourquoi les commissariats et les prisons françaises sont-ils si aussi souvent sans moyens (parfois insalubres au point d’entrainer une condamnation de la France par la cour de justice européenne) ? Etc. Etc. La délinquance en France est, en fait, à l’image de ses institutions policières et judiciaires clochardisées.

Il existe une solution peu coûteuse pour restaurer une « dose » conséquente de civilité et d'état de droit dans des quartiers ressentis comme abandonnés à des voyous imbus de leur sentiment de quasi impunité :

Instaurer la double peine.

Non, pas l’ancienne double peine réservée aux seuls étrangers et aux sans papiers.

Une double peine cette fois-ci égale pour chaque délinquance lourde et répétitive. à l’avenir, lorsque les institutions démocratiques l’auront votée après campagne électorale approfondie et bien médiatisée, la situation changera radicalement : quelles que soient l’origine, la religion et la couleur de peau, les multirécidivistes seront passibles AUSSI d'interdiction de séjour dans une ville, dans un département, dans une région, voire dans le pays.

Avec, bien entendu, conformément à notre culture « franc-mac judéo chrétienne » (culture fièrement soutenue par les « Bouledogues de la République » membres ou non de « En Marge »), un système du sursis, de procédure de réinsertion volontaire et de réduction de peine serait renforcé en parallèle. Le retour en France sera toujours garanti constitutionnellement au bout d’une ou plusieurs années d'assagissement. Même pour les pires crimes sexuels ou crime contre l’humanité les plus horribles, la rédemption chrétienne par l’instruction, l’éducation et le travail communautaire devra demeurer (ou plutôt devenir) l’image de marque de tout centre de rétention judiciaire français.

Mais aussi, bien entendu, avec possibilité d’aggravation géographique et temporelle de la peine d'interdiction de séjour lorsque le voyou multirécidiviste continue de violer les lois à l’intérieur OU à l’extérieur du pays .

Les plus grands délinquants internationaux devraient même être interdits de séjour dans l’espace Schengen (lorsque le Parlement Européen votera un jour lointain cette réforme). Dans le cadre de notre proposition d’Europe à géométrie variable, à la carte, plusieurs pays expérimenteront sans attendre la mise en place de cette réforme communautaire.

Ce n'est pas être d'extrême droite que soutenir les propos entendus dans cette vidéo de Marion Maréchal, qui sont pleins de bon sens (un bon sens élémentaire de plus en plus rares de nos jours, hélas). Dans le cadre de l’éducation civique (existe-t-elle vraiment dans la totalité des établissements publics ou privés aujourd’hui ?), cette vidéo devrait être étudiée dans toutes les écoles du pays.

Ce n'est pas une justice d'extrême droite que de menacer, eux aussi, les voyous "blancs" multi récidivistes d'interdiction partielle ou totale de territoire.

C'est être véritablement, sincèrement et concrètement soucieux de la protection de sa famille, de ses amis, de ses voisins, des citoyens et de la France que de soutenir cette réforme.

Chaque membre de chaque parti parlementaire s’honorerait de réfléchir sérieusement, sincèrement, courageusement et donc publiquement à cette réforme judiciaire indispensable à un retour plus rapide de l’état de droit et de la paix civile. Y compris Marion Maréchal et les membres de bonne volonté du Front National. Y compris le Président de la République qui bénéficie du soutien critique indéfectible de « En Marge ». J’espère que le prochain remaniement ministériel n’incorporera pas cette moitié de bras cassés difficilement supportés jusqu’ici (dont ce calamiteux Ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, que certains voient comme Premier Ministre alors qu’il risque la cour de justice internationale à propos de son scandaleux soutien public et solitaire de l’invasion d’Afrin par Erdogan !). J’espère que le prochain Gouvernement et le prochain Ministre de la Justice indiqueront une prise en compte de nos propositions constructives sur ce sujet comme sur d’autres.

Le débat citoyen sur cette proposition judiciaire commence (toujours courtois et argumenté) grâce à Agoravox.

=====

NB/ Un nouveau texte réactualisé sur l’indispensable réforme du Coran en France (puis dans le Monde) va suivre cet automne. Une aide complémentaire précieuse pour faciliter le retour à l’état de droit dans notre beau pays devenu bien vulnérable…