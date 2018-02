Représentation de la femme dans la culture pop

Dans un discours prononcé à l’Elysée le 25 novembre 2017, Emmanuel Macron a présenté son plan d’action pour lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes ainsi que le harcèlement sexuel et les violences subies par les femmes. Les « trois priorités » de son quinquennat sont donc « l’éducation et le combat culturel en faveur de l’égalité », un « meilleur accompagnement des victimes » et enfin un « renforcement de l’arsenal répressif ». Parmi les mesures qui seront mises en place, un « module d’enseignement » consacré à la prévention prendra forme dans toutes les écoles du service public dès 2018. Cette sensibilisation sera progressivement élargie dans le secteur public, auprès des professionnels et cadres. Une régulation des contenus vidéos sur Internet et des jeux vidéos par le CSA sera également mise en place. Lorsque l’acte de violence a déjà été commis, la victime pourra dorénavant se tourner vers des unités hospitalières spécialisées et le délai de prescription pour les victimes mineures de violences sexuelles sera prolongé à trente ans. En dernier lieu, un « délit d’outrage sexiste » sera instauré afin de réprimer le harcèlement sexuel de rue.

Des mesures pour quel résultat ?

Les organisations et associations féministes saluent les avancées mais dénoncent le manque de financement pour obtenir un quelconque résultat lorsque ces mesures seront mises en place. Même avec un budget supérieur à celui annoncé - d’environ 420 millions d’euros répartis entre différents ministères », une évolution positive des mentalités reste difficile à imaginer. En effet, à titre de comparaison, malgré les recommandations, sensibilisations et restrictions pécuniaires voire pénales, la consommation d’alcool augmente, tout comme celle du tabac et du cannabis1. Comment alors résoudre ou du moins diminuer les inégalités et violences faites aux femmes ?

Un phénomène culturel

Il existe un fait sur lequel (presque) chacun est conscient et qu’un très grand nombre d’articles scientifiques dénoncent. C’est l’image négative de la femme d’une partie de la production culturelle qui est exposée et commercialisée sans crainte de conséquences. Sachant qu’un jeune écoute en moyenne2 3 1h30 à 2h30 de musique par jour, n’existe-t-il aucune conséquence sur l’image des femmes auprès des jeunes lorsqu’un titre (classé numéro 1 des ventes du 06 au 12 octobre 20174) contient des paroles telles que « Grosse salope, quatre pattes sur le bitume », « J'nique des mères pour la dînette », « La même bitch qui me tournait le dos m'a en photo dans l’appareil »5 ? Une étude6 portant sur 12 étudiants américains n’ayant pas ou peu de lien avec la musique « Gangsta Rap » a démontré qu’une brève écoute de quelques dizaines de minutes a significativement augmenté l’opinion hostile envers les femmes sans pour autant influencer le comportement. A fortiori, une écoute prolongée serait-elle sans conséquence ? Le « Gangsta Rap » n’est néanmoins pas le seul genre de musique contenant des paroles portant atteinte aux femmes. La musique rock contient une majorité de titres (57%) présentant la femme comme sotte, en objet sexuel ou en victime et 8% exposent des violences envers les femmes . Il est vrai que tuer sa compagne n’empêche pas de continuer 7 une carrière de chanteur en France8.

Des paroles aux actes

Selon Victor C. Strasburger, professeur de médecine adolescente à l’université du Nouveau-Mexique, « les influences médiatiques sont subtiles, cumulatives, et elles adviennent sur une longue période de temps, parents, pédiatres et éducateurs peuvent ne pas être conscients de leurs impacts »9. De nombreuses études démontrent comment notre cerveau réagit aux informations qu’il reçoit. En effet, la répétition d’images violentes finit par habituer nos neurones et diminue nos réactions émotionnelles10. Là se trouve peut-être une des clés du comportement de certains hommes envers les femmes. Lorsque la production culturelle inonde l’espace d’images, paroles et attitudes dégradantes envers les femmes, comment ne pas agir de même ? En quoi les mots d’un collègue ou supérieur hiérarchique seraient-ils différents de ceux prononcés par Eminem dans son album « The Marshall Mathers LP », auréolé d’un Grammy Award ? Certes, les paroles sont en anglais donc la jeunesse française est sans doute moins influencée. Mais c’est sans compter sur l’élégance dans les mots prononcés par nos artistes comme Booba, La Fouine, Orelsan …11

On ne fait pas d’omelette sans casser des oeufs

En conclusion, le scandale levé par l’affaire Weinstein et les réactions suscitées devraient nous inciter à considérer le problème d’un point de vue plus global. Vouloir lutter contre la violence faite aux femmes est une chose. Encore faut-il ne pas adopter une attitude ambivalente en promouvant un comportement qu’on souhaite réprimer par la suite. Donner une audience sur les plateaux de la télévision et de chaînes de radio publiques à certains artistes se révèle alors contreproductif pour faire avancer "la grande cause nationale"12. Le module de prévention à l’école de quelques heures aura sans nul doute toutes les peines du monde à faire évoluer les mentalités face aux centaines d’heures passées à entendre des noms d’oiseaux proférés à l’encontre des femmes à longueur d’ondes dans les médias et réseaux sociaux.

