Restitution biaisée pour grand débat biaisé

poings sur lazy :

le seul fait de gaspiller de l’argent public pour organiser un prétendu « débat » non inventorié par la Constitution pour l’exercice de la souveraineté nationale,

cela laisse entendre une incapacité à exercer cette souveraineté selon cette Constitution.

Les « représentants du peuple » et « la voie du référendum » sont les moyens d’exercice de la souveraineté nationale prévus et détaillés par la Constitution que prétend respecter notre gouvernement.

Si ces représentants improvisent et imposent au peuple de nouveaux moyens, non loyalement décrits et précisés officiellement dans un nouveau « Contrat social », pour légitimer leur action, c’est bien la preuve qu’ils ne se sentent pas assez légitimes, donc qu’ils ne croient pas eux-mêmes en leur légitimité : contradiction rédhibitoire ! Car, dans une telle éventualité la technique prévue et explicitée par notre actuelle Constitution aurait du être « la voie du Référendum ».

Pire : les protocoles du prétendu « Grand Débat », pas plus que ceux de l’élaboration de ses prétendues « synthèses », et des modalité de prise en compte par le gouvernement de ces synthèses n’ont même pas été préalablement proposés au peuple, qui a fortiori, n’a jamais pu les légitimer !

CQFD : cette masquarade du « Grand Débat » est anticonstitutionnelle.