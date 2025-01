Retailleau enclenche la dissolution de SOS Méditerranée, Migaud et Armand démissionnent [fiction politique]

Fiction politique : rêvons toujours...

Le Ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a demandé à venir à la rencontre de la manifestation en l'hommage de Philippine, jeune Française de 19 ans assassinée par un Marocain clandestin sous OQTF, déjà condamné pour viol en 2019 alors qu'il avait 17 ans.

Bruno Retailleau en 2022 - Crédits Spech, Shutterstock

Il s'y est présenté avec Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, lequel a fait déployer en nombre ses agents pour protéger le cortège des amis du clandestin. Des échanges ont eu lieu avec les responsables de Némésis et Pierre-Marie Sève, de l'Institut pour la Justice. Poignées de mains du premier flic de France avec Eric Ciotti et Marine Le Pen, leaders d'opposition, en gage de bonne volonté : "nous pouvons converger sur l'essentiel, et la sécurité des Français est essentielle."

Avant la fin de la manifestation, le Ministre de la Justice, le socialiste Didier Migaud, s'est empressé de dénoncer dans un tweet la "récupération par l'extrême-droite", déplorant une démarche "infâme" et "indigne". Invité par une chaîne de télévision à commenter, le Ministre de l'Economie Antoine Armand déclare en direct que "la République ne devrait jamais s'abaisser au populisme. Le barrage contre le peupl... euh contre l'extrême-droite doit être total." (sic) Le Premier ministre a dans la foulée convoqué en urgence MM Migaud et Armand.

A la tombée du soir, les deux apparaissent sur le perron de Matignon. "Nous avons convenu de présenter notre démission au Premier ministre", commence l'un, bravache. "Les conditions d'une politique inclusive ne sont plus réunies. Nous voudrions inclure au lieu d'exclure, promouvoir le vivre-ensemble au lieu de la haine", complète le second. "Il faut exclure toute compromission avec le populisme", renchérit le premier, "la haine de ce discours-là doit être absolue." Tandis qu'ils disparaissaient dans l'obscurité de l'automne, satisfaits d'avoir donné aux journalistes leur dose d'humanisme et de progressisme, une procédure de dissolution à l'encontre de SOS Méditerranée pour trafic humain et complicité de crimes était annoncée par Beauvau. Plus tard dans la nuit, Michel Barnier indiquait que le Président de la République acceptait la démission des deux ministres, et qu'il lui proposerait incessamment deux remplaçants. "Matignon est la maison du peuple, pas un scène de théâtre pour humoristes subventionnés", se serait agacé un conseiller du Premier ministre au sujet de la performance télévisée des deux démissionnaires.

Toute la nuit durant, les sphères informées feront circuler des noms, nourrissant les spéculations les plus folles : Marc le Fur à la Justice, un préfet dans la fosse aux magistrats ? Le Syndicat des Rouges entrerait en rébellion ouverte... Le général de gendarmerie Soubelet, depuis passé à la société civile : un militaire, mais vous n'y pensez pas ?! L'horreur, quasiment le nazisme... Alors pourquoi pas Georges Fenech, ancien magistrat ? Mais la Grande Rouge est portée au cannibalisme, et ce ne serait pas durable ni écologique d'étendre le Mur des C... à l'infini. Et à l'Économie ? David Lisnard ? Les marxistes crieraient à "l'ultralibéralisme". Et pourquoi pas un entrepreneur inconnu du public, Rafik Smati ? Il pourrait retourner à ses détracteurs l'argument du "racisme", façon "Moussa" : il faut apprendre de ses adversaires...

"Le Premier ministre ne peut pas donner des gages trop francs à la coalition RN/UDR, car la capacité insurrectionnelle des soutiens du NFP est encore trop importante... Mais il a l'intuition que le peuple souverain, fatigué de voir couler le sang des compatriotes, exige des figures d'autorité", analysera une source autorisée.

"On se moque vrémen des gens" (sic), fulmine un député NFP sur X (ex-Twitter). "C'est d une violanse pas possible contre la democrassie. On ira mettre le feu à Matignon et à Lelisée si l'extrème ultra giga droite antidemocratique reste au pouvoir. On va ressortir les piques et sa serra une nouvelle prise de la Bastiye !! #MaryAntoinète #SumoTutuAntiFaciesChti #NoPasanada #FreePalestine #MonCorpManchois".

(Il s'agit, pour qui ne l'aurait pas compris, en dépit de quelques éléments de réalisme à la marge susceptibles de porter à confusion, d'un récit totalement fictionnel.)