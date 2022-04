Retour sur le 21 avril 2002 : l’autopsie d’un échec pour la gauche française

Là, on revient en terrain plus concret. Rappelons-nous, le gouvernement Jospin n'était pas celui du PS, mais de la "gauche plurielle". Et cela fait du monde ! Aux côtés du PS, on trouve aussi le Parti communiste, les radicaux de gauche, les écologistes, le Mouvement des citoyens (dont le cofondateur est le turbulent ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement), sans oublier les "divers gauches". Au-delà des étiquettes politiques, se nichent quelques caractères bien trempés… Ainsi, lors du premier tour de la présidentielle, chaque composante de l'alliance de gauche présente son candidat - ou sa candidate ! À l'heure de décompter les bulletins, certaines voix ainsi dispersées manquent cruellement… Et s'il n'y avait que la gauche… Mais il y a aussi l'extrême-gauche (Lutte ouvrière/LO, Ligue communiste révolutionnaire/LCR) ! Certes, les adhérents "purs et durs" de ces formations votent rarement pour les partis de gouvernement. L'inverse, en revanche, n'est pas toujours vrai… Le 21 avril 2002, nombre de sympathisants de gauche, au sens le plus large, trouvent "cool" de voter pour Arlette Laguiller, l'inoxydable candidate de LO qui se présente pour la cinquième fois consécutive - depuis 1974 - à une présidentielle ! Ou encore pour le tout jeune porte-parole de la LCR, Olivier Besancenot, facteur de profession, qui vient de prendre la succession d'Alain Krivine - un dinosaure de mai 68. Avec ses 28 bougies tout juste soufflées, il est le benjamin de l'élection. Une bonne tête sympa, avec ça ! Mais sérieux, au second tour, pour sûr, tous ces "touristes électoraux" voteront Jospin, après le vote "pour rire" du premier tour ! Seulement voilà, à eux deux, la sympathique Arlette et le gentil Olivier, avec respectivement 5,72% et 4,25% des suffrages exprimés, raflent près de 10% des voix en cumulé ! Il est évident que ce 21 avril 2002, l'un comme l'autre ont "ratissé" bien au-delà de leur électorat traditionnel. D'ailleurs, en 2007, pour son ultime participation à une élection présidentielle, Mme Laguiller n'obtiendra que 1,33% des voix, contre un peu plus de 4% pour M. Besancenot. Par la suite, selon toute vraisemblance, nombreux sont ceux qui se sont reprochés leur "dilettantisme du bulletin de vote"... Sans oublier tous ceux qui, nombreux - bien trop nombreux… -, ont déserté les bureaux de vote ce jour-là pour vaquer à leurs occupations ! Ils ont totalisé 28,4% des inscrits, soit une abstention record pour un premier tour sous la Ve République. Eux aussi, pour une large part, prévoyaient certainement de voter pour Lionel Jospin le 5 mai suivant… Là encore, il y a des remords - de bon gros remords ! - dans l'air… D'autant que tout ceci ne s'est joué que sur… 200.000 voix ! Une paille, au regard des quelque 29,5 millions de suffrages exprimés au premier tour, malgré l'abstention…

Là, on revient en terrain plus concret. Rappelons-nous, le gouvernement Jospin n'était pas celui du PS, mais de la "gauche plurielle". Et cela fait du monde ! Aux côtés du PS, on trouve aussi le Parti communiste, les radicaux de gauche, les écologistes, le Mouvement des citoyens (dont le cofondateur est le turbulent ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement), sans oublier les "divers gauches". Au-delà des étiquettes politiques, se nichent quelques caractères bien trempés… Ainsi, lors du premier tour de la présidentielle, chaque composante de l'alliance de gauche présente son candidat - ou sa candidate ! À l'heure de décompter les bulletins, certaines voix ainsi dispersées manquent cruellement… Et s'il n'y avait que la gauche… Mais il y a aussi l'extrême-gauche (Lutte ouvrière/LO, Ligue communiste révolutionnaire/LCR) ! Certes, les adhérents "purs et durs" de ces formations votent rarement pour les partis de gouvernement. L'inverse, en revanche, n'est pas toujours vrai… Le 21 avril 2002, nombre de sympathisants de gauche, au sens le plus large, trouvent "cool" de voter pour Arlette Laguiller, l'inoxydable candidate de LO qui se présente pour la cinquième fois consécutive - depuis 1974 - à une présidentielle ! Ou encore pour le tout jeune porte-parole de la LCR, Olivier Besancenot, facteur de profession, qui vient de prendre la succession d'Alain Krivine - un dinosaure de mai 68. Avec ses 28 bougies tout juste soufflées, il est le benjamin de l'élection. Une bonne tête sympa, avec ça ! Mais sérieux, au second tour, pour sûr, tous ces "touristes électoraux" voteront Jospin, après le vote "pour rire" du premier tour ! Seulement voilà, à eux deux, la sympathique Arlette et le gentil Olivier, avec respectivement 5,72% et 4,25% des suffrages exprimés, raflent près de 10% des voix en cumulé ! Il est évident que ce 21 avril 2002, l'un comme l'autre ont "ratissé" bien au-delà de leur électorat traditionnel. D'ailleurs, en 2007, pour son ultime participation à une élection présidentielle, Mme Laguiller n'obtiendra que 1,33% des voix, contre un peu plus de 4% pour M. Besancenot. Par la suite, selon toute vraisemblance, nombreux sont ceux qui se sont reprochés leur "dilettantisme du bulletin de vote"... Sans oublier tous ceux qui, nombreux - bien trop nombreux… -, ont déserté les bureaux de vote ce jour-là pour vaquer à leurs occupations ! Ils ont totalisé 28,4% des inscrits, soit une abstention record pour un premier tour sous la Ve République. Eux aussi, pour une large part, prévoyaient certainement de voter pour Lionel Jospin le 5 mai suivant… Là encore, il y a des remords - de bon gros remords ! - dans l'air… D'autant que tout ceci ne s'est joué que sur… 200.000 voix ! Une paille, au regard des quelque 29,5 millions de suffrages exprimés au premier tour, malgré l'abstention…

Là, on revient en terrain plus concret. Rappelons-nous, le gouvernement Jospin n'était pas celui du PS, mais de la "gauche plurielle". Et cela fait du monde ! Aux côtés du PS, on trouve aussi le Parti communiste, les radicaux de gauche, les écologistes, le Mouvement des citoyens (dont le cofondateur est le turbulent ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement), sans oublier les "divers gauches". Au-delà des étiquettes politiques, se nichent quelques caractères bien trempés… Ainsi, lors du premier tour de la présidentielle, chaque composante de l'alliance de gauche présente son candidat - ou sa candidate ! À l'heure de décompter les bulletins, certaines voix ainsi dispersées manquent cruellement… Et s'il n'y avait que la gauche… Mais il y a aussi l'extrême-gauche (Lutte ouvrière/LO, Ligue communiste révolutionnaire/LCR) ! Certes, les adhérents "purs et durs" de ces formations votent rarement pour les partis de gouvernement. L'inverse, en revanche, n'est pas toujours vrai… Le 21 avril 2002, nombre de sympathisants de gauche, au sens le plus large, trouvent "cool" de voter pour Arlette Laguiller, l'inoxydable candidate de LO qui se présente pour la cinquième fois consécutive - depuis 1974 - à une présidentielle ! Ou encore pour le tout jeune porte-parole de la LCR, Olivier Besancenot, facteur de profession, qui vient de prendre la succession d'Alain Krivine - un dinosaure de mai 68. Avec ses 28 bougies tout juste soufflées, il est le benjamin de l'élection. Une bonne tête sympa, avec ça ! Mais sérieux, au second tour, pour sûr, tous ces "touristes électoraux" voteront Jospin, après le vote "pour rire" du premier tour ! Seulement voilà, à eux deux, la sympathique Arlette et le gentil Olivier, avec respectivement 5,72% et 4,25% des suffrages exprimés, raflent près de 10% des voix en cumulé ! Il est évident que ce 21 avril 2002, l'un comme l'autre ont "ratissé" bien au-delà de leur électorat traditionnel. D'ailleurs, en 2007, pour son ultime participation à une élection présidentielle, Mme Laguiller n'obtiendra que 1,33% des voix, contre un peu plus de 4% pour M. Besancenot. Par la suite, selon toute vraisemblance, nombreux sont ceux qui se sont reprochés leur "dilettantisme du bulletin de vote"... Sans oublier tous ceux qui, nombreux - bien trop nombreux… -, ont déserté les bureaux de vote ce jour-là pour vaquer à leurs occupations ! Ils ont totalisé 28,4% des inscrits, soit une abstention record pour un premier tour sous la Ve République. Eux aussi, pour une large part, prévoyaient certainement de voter pour Lionel Jospin le 5 mai suivant… Là encore, il y a des remords - de bon gros remords ! - dans l'air… D'autant que tout ceci ne s'est joué que sur… 200.000 voix ! Une paille, au regard des quelque 29,5 millions de suffrages exprimés au premier tour, malgré l'abstention…

Là, on revient en terrain plus concret. Rappelons-nous, le gouvernement Jospin n'était pas celui du PS, mais de la "gauche plurielle". Et cela fait du monde ! Aux côtés du PS, on trouve aussi le Parti communiste, les radicaux de gauche, les écologistes, le Mouvement des citoyens (dont le cofondateur est le turbulent ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement), sans oublier les "divers gauches". Au-delà des étiquettes politiques, se nichent quelques caractères bien trempés… Ainsi, lors du premier tour de la présidentielle, chaque composante de l'alliance de gauche présente son candidat - ou sa candidate ! À l'heure de décompter les bulletins, certaines voix ainsi dispersées manquent cruellement… Et s'il n'y avait que la gauche… Mais il y a aussi l'extrême-gauche (Lutte ouvrière/LO, Ligue communiste révolutionnaire/LCR) ! Certes, les adhérents "purs et durs" de ces formations votent rarement pour les partis de gouvernement. L'inverse, en revanche, n'est pas toujours vrai… Le 21 avril 2002, nombre de sympathisants de gauche, au sens le plus large, trouvent "cool" de voter pour Arlette Laguiller, l'inoxydable candidate de LO qui se présente pour la cinquième fois consécutive - depuis 1974 - à une présidentielle ! Ou encore pour le tout jeune porte-parole de la LCR, Olivier Besancenot, facteur de profession, qui vient de prendre la succession d'Alain Krivine - un dinosaure de mai 68. Avec ses 28 bougies tout juste soufflées, il est le benjamin de l'élection. Une bonne tête sympa, avec ça ! Mais sérieux, au second tour, pour sûr, tous ces "touristes électoraux" voteront Jospin, après le vote "pour rire" du premier tour ! Seulement voilà, à eux deux, la sympathique Arlette et le gentil Olivier, avec respectivement 5,72% et 4,25% des suffrages exprimés, raflent près de 10% des voix en cumulé ! Il est évident que ce 21 avril 2002, l'un comme l'autre ont "ratissé" bien au-delà de leur électorat traditionnel. D'ailleurs, en 2007, pour son ultime participation à une élection présidentielle, Mme Laguiller n'obtiendra que 1,33% des voix, contre un peu plus de 4% pour M. Besancenot. Par la suite, selon toute vraisemblance, nombreux sont ceux qui se sont reprochés leur "dilettantisme du bulletin de vote"... Sans oublier tous ceux qui, nombreux - bien trop nombreux… -, ont déserté les bureaux de vote ce jour-là pour vaquer à leurs occupations ! Ils ont totalisé 28,4% des inscrits, soit une abstention record pour un premier tour sous la Ve République. Eux aussi, pour une large part, prévoyaient certainement de voter pour Lionel Jospin le 5 mai suivant… Là encore, il y a des remords - de bon gros remords ! - dans l'air… D'autant que tout ceci ne s'est joué que sur… 200.000 voix ! Une paille, au regard des quelque 29,5 millions de suffrages exprimés au premier tour, malgré l'abstention…

Un président sortant revanchard :

au-delà des erreurs listées plus haut pour Jospin et la gauche, et si la plus évidente avait consisté, tout simplement, à enterrer trop vite Jacques Chirac ? On peut certes lui trouver tous les défauts de la terre… Mais l'homme a démontré, depuis belle lurette même, sa capacité à avaler les obstacles et à rebondir. Mis proprement K-O par Mitterrand en 1988, trahi par ses propres amis entre 1993 et 1995, il est malgré tout parvenu à son but suprême : la présidence. Chirac est un "animal politique", qui n'est jamais aussi bon que lorsque les vents lui sont défavorables. En prévision du combat de 2002, il en administre une preuve magistrale !



Pendant les cinq années de cohabitation, déjà, il a su exploiter avec habileté les marges de manoeuvre que lui laisse la constitution de la Ve République. Le premier ministre gouverne, le président préside ! Tout en gardant la main sur la diplomatie. La France, c'est bien connu, ne parle que d'une seule voix. Même lorsqu'elle se trouve dotée de deux bouches pour s'exprimer… Aux sommets européens, les autres chefs d'État et de gouvernement s'habitueront, au fil des ans, à cet attelage bicéphale inédit. Chirac continue donc d'exister à l'international. Sur la scène intérieure, il devient le "président sympa", le "23ème homme" de l'équipe de France - par référence au maillot N°23 qui lui est offert lorsqu'il accueille à l'Élysée nos 22 footballeurs après leur victoire en coupe du monde - celui qui ne manquerait à aucun prix la journée d'ouverture du salon de l'Agriculture…



Il parvient même à s'immiscer dans certains dossiers intérieurs purement gouvernementaux. À l'instar de la fameuse "cagnotte fiscale", au tournant des années 1999/2000. À cette époque, on l'a vu, la situation économique de la France connait une embellie notable. Qui se traduit par des recettes fiscales bien meilleures qu'attendu : le "surplus" représente 30 milliards de francs, soit environ 4,5 milliards d'euros - la monnaie unique est déjà utilisée au niveau interbancaire, même si elle est encore absente de nos portefeuilles.



Au demeurant, ce terme de "surplus" ne doit pas faire illusion : les comptes publics de la France demeurent déficitaires, son endettement global dépasse déjà 60% du PIB annuel. Tout ceci n'a pas été miraculeusement effacé par une ou deux années de vaches grasses ! Les gestionnaires de Bercy - Dominique Strauss-Kahn aux finances, Christian Sautter au budget - le savent parfaitement. Ainsi, ils entendent affecter une large partie de ces excédents de recettes au désendettement du pays, afin d'amorcer un retour vers l'équilibre budgétaire.



C'est compter sans Jacques Chirac qui en 1999, le 14 juillet 1999 (déjà…), affirme tout de go :

"Il faut rendre aux Français une part de ce que l'on leur a pris"