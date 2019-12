Retraites : la majorité tente de diviser pour mieux détruire

La réforme des retraites promettait d’être un moment difficile pour cette majorité arc-boutée sur son bloc élitaire, sourde aux classes populaires, arrogante et donneuse de leçons, surtout après la fronde des Gilets Jaunes qui a révélé que son profond rejet est majoritaire. Mais à tout cela, les marcheurs ont ajouté amateurisme et communication effarante, comme le montre la démission de Delevoye.

Les sous-doués oligo-libéraux charcutent nos retraites

Bien sûr, l’Elysée espère probablement que le mouvement de grêve s’éteindra de lui-même, peut-être après avoir conclu un accord avec la CFDT , et il est vrai que les grévistes n’auront pas forcément les moyens de poursuivre leur mouvement longtemps. Mais le rejet tellement viscéral que la macronie provoque représente aussi un terreau fertile pour une contestation plus dure et longue qu’attendue. Le corps social est hautement inflammable et les intimidations contre des élus marcheurs, ou leur famille , aussi critiquables soient-elles, sont révélatrices d’un climat explosif. Pire, on ne peut pas dire que la majorité le gère bien, même ses soutiens médiatiques habituels relevant sa mauvaise gestion.