Retraites, repas étudiant, EDF : la curieuse recomposition du paysage politique

Ce début d’année a vu de nombreux textes très révélateurs du fond idéologique des partis politiques présents à l’Assemblée. Outre la loi sur l’injuste et injustifiée réforme des retraites, deux autres votes en ont dit long sur leurs orientations. Celui, perdu à une seule voix, pour instaurer un repas à un euro pour tous les étudiants, et celui sur la nationalisation d’EDF, perdu par l’exécutif. De quoi proposer une relecture complète des positionnements économiques sur l’axe gauche-droite.

La macronie en droite oligarchiste radicale, LR hésitant, RN au centre

Ce qui est impressionnant sur tous ces sujets, c’est que l’exécutif apparaît finalement comme la formation de loin la plus à droite économiquement, pour ne pas dire d’extrême-droite, depassant même LR, qui en vient à jouer, piano, mais fréquemment, le rôle d’aile gauche de la majorité ! Il est assez abracadabrantesque de voir Eric Ciotti négocier des compromis plus sociaux sur la réforme des retraites, pour protéger ceux qui ont commencé à travailler jeune, les femmes ou les petites retraites : LR tente une percée à gauche de Macron ! Et cela s’est renouvelé sur le texte, adopté contre la volonté du gouvernement, sur la nationalisation d’EDF, visant à en refaire un véritable service public, quitte à contredire les textes de l’UE : LR finit par davantage défendre nos services publics que ne le font les marcheurs, même si on peut rappeler que leur bilan de 2002 à 2012 n’est guère brillant, eux qui ont notamment validé l’ARENH…

Bien sûr, les étiquettes du passé sont souvent difficiles à oublier. Et être à gauche ou à droite n’a pas le même sens selon les sujets. Néanmoins, sur les sujets économiques et sociaux, il est tout de même frappant de constater que la majorité est aujourd’hui de facto la formation la plus à droite de notre Assemblée, avec un LR hésitant, mais penchant parfois (légèrement) à sa gauche, et un RN plutôt au centre de l’échiquier, votant ou s’opposant aux propositions venues de la NUPES.