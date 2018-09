Richard Ferrand, l’adjudant-chef promu humble maréchal.

Cette mauvaise élection[...], Richard Ferrand la devait probablement à [ ...] une épée de Damoclès : son affaire judificaire a été délocalisée et il risque une mise en examen.



Il y a beaucoup plus grave : Macron peut bien - mais comment faire autrement après quelques assassinats récents ! - avouer que l’antisionisme est un nouvel antisémitisme, il s’appuie depuis le début sur Ferrand qui est un antisémite notoire, finançant des organisations palestiniennes avec les sous des contribuables, et qui s’était montré hostile à une interdiction en France du BDS.

On ne s’étonnera pas, dès lors, d’un certain nombre de prises de position monstrueuses de Macron jugeant par exemple « odieuse » la riposte très légitime d’Israël, le jour du transfert de l’ambassade des Etats-Unis, aux actes de guerre perpétrés par les terroristes du Hamas et des civils stipendiés, du côté de la barrière de sécurité. Cette répugnante duplicité est constante et finira par conduire, étant donné l’imbécillité de la politique du Quai d’Orsay, à des scandales bien pires que celui causé par Benalla à la Contrescarpe : les Français véritablement français exècrent l’antisémitisme.

Si on veut comprendre quelque chose à ce pourrissement de la politique extérieure française, qu’on regarde sur I24news l’émission de dimanche passé à 20 heures, intitulée Elie sans interdit, qu’on doit déjà trouver en replay. Aux excellentes questions de Chouraqui, Hélène Le Gall, ambassadrice de la France en Israël, a le plus grand mal à justifier, par des affabulations particulièrement inconsistantes et ridicules, la politique qu’on lui impose de défendre.



L’affaire Benalla était révélatrice d’une dérive extrêmement préoccupante. On en parle encore beaucoup, mais à côté de l’élection d’un Ferrand au perchoir de l’Asssemblée, grosse de bien des horreurs à venir mais que presque personne ne veut voir, ce n’était qu’une broutille.



Quelques liens vers les rares sites qui font le point sur une question que la plupart des media feignent encore d’ignorer.

