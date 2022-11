RN : le sacre du chouchou en pleine polémique raciste

L’extrême-droite, le RN, c’est en France la part obscure du libéralisme (et néo-libéralisme) à laquelle il se prépare à recourir (n’est-ce pas messieurs Bolloré and co) quand les peuples ont commencé de comprendre les jeux dont ils sont les dupes notamment les jeux électoraux biaisés par des institutions obsolètes manipulées par 600 sondages lors de cette présidentielle/législative dont la moitié non diffusés alors qu’ils sont payés directement ou indirectement grâce à de l’argent public (les commanditaires sont la presse et les partis politiques).

Quand les peuples ont commencé de comprendre que sans une authentique démocratie ils seront toujours les dupes de ceux qui bien malins se sont empressés de s’emparer des moyens d’information, en parasitant aussi le fonctionnement des réseaux sociaux par la puissance de leurs médias grands diffuseurs de petites phrases décontextualisées, informations tronquées, faits divers trafiqués en faits de société à la sauce immigration/racisme/ insécurité/ wokisme… jusqu’à l’écœurement par des menteurs compulsifs spécialistes de la désinformation. Tentant par saturation d’empêcher toute possibilité d’un authentique débat démocratique.

C’est leur martingale fragile qui repose sur la duperie d’une petite partie des classes populaires (cela suffit en l’état de nos institutions à faire basculer un processus électoral) parmi les plus fragiles et les moins diplômés qu’il s’agit d’empêcher de réfléchir et de correctement s’informer afin d’être rendus sensibles aux manipulations médiatiques où l’émotion et l’aveuglement remplace le discernement et trouble le jugement. Ici-même, toute une partie de rédacteurs et commentateurs y contribuent allégrement, rarement à visage découvert ce qui en dit long sur la démarche, certains affichant même des postures de tribun du peuple en pensant que nous ne serions pas capables de repérer leurs incohérences et ficelles. C’est sous-estimer les lecteurs d’Agoravox me semble-t-il.