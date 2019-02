Roland Leroy, tout près du pouvoir …communiste

« Il fut (…) un homme généreux et passionné, menant une vie tournée vers les autres, au service de son pays, animée par la solidarité internationale. Une vie qu’il avait voulue orientée par "la quête du bonheur", le titre de l’un de ses livres. Roland incarnait l’élégance et l’intelligence, le raffinement dans l’analyse et l’écriture. (…) Il aimait "la culture au présent". Il fut longtemps le lien actif méthodiquement construit entre le parti communiste et le monde de la culture et de la création. » (Patrick Le Hyaric, directeur de "L’Humanité" depuis 2000, le 25 février 2019).