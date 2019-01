Rosa Luxemburg aurait-elle été gilet jaune ?

Le monde a changé et les catégories sociales ont été remplacées par des profisl psys« : pervers narcissique » ou personnes capables d’empathie. Quand une personne est sous emprise perverse (comme avec l’oligarchie et le macronisme), la question est bien : c’est EUX ou NOUS. Souvent les pervers narcissique se retrouvent au plus haut de la hiérarchie du pouvoir parce qu’ils n’ont pas le « scrupules » des sentiments. Dit autrement : eux ne risquent pas de rater la MARCHE de l’escalier (parce qu’il n’ont aucun risque de faire un acte manqué comme les névroses plus humains). Alors oui, je pense que Rosa aurait été Gilet jaune. Les psys sont clairs. Si vous êtes sous emprise (patron, compagnon,...) la seule solution est la fuite. PLus facile pour les riches (un changement de serrure, ou autre coûte cher). Alors, il ne reste plus que l’affrontement/ C’est eux ou nous. Le psy vous dira aussi : dites-vous bien qu’ils n’ont aucune pitié pour vous.