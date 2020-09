Roselyne Bachelot, la culture gaie.

Bayrou, Bachelot, la fine fleur de la politique à la française, façon décadence de la V° république pour consolider un jeune président à la DLC bien inquiétante.

Les conseillers qui ont cru y voir des produits d’appel pour contenter et séduire « un segment du potentiel électoral disponible » devraient sortir un peu plus souvent de leurs cabinets et certitudes.

En attendant, on va devoir se taper à travers les ondes médiatiques toute une série de contes de fée, de coups de théâtre, de déclarations solennelles, de petites tragi-comédies bien fatigantes à la longue sans malheureusement que la machine politique qui réglemente nos vies ne nous laisse un répit.

Depuis plusieurs années les trois quarts de nos concitoyens déclarent ne plus accorder leur confiance à la manière dont les médias les informent mais le bal continue comme si de rien n’était (nous sommes avant-dernier sur 39 pays sondés).

Je me demande s’il ne va pas falloir que l’on se mette tous à porter en permanence un brassard noir ou un badge coloré afin de signifier que nous avons besoin d’une presse indépendante des puissances d’argent et des pouvoirs politiques pour que nous puissions de nouveau croire à la démocratie. Après tout cela a été fait pour des causes importantes.