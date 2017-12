RT en sigle ou Russian TV en clair, est « reçue » en France, pour « son » JT, semble-t-il, depuis à peine quelques jours. Bien qu’on n’en entende pas beaucoup parler cela semble acquis. En fait cette chaîne était déjà accessible « on line » depuis belles lurettes.

Mais RT c’est quoi, exactement ? C’est qui, plus précisément ? La voix de quel maître, de quel Kremlin s’agit-il, en fait ? Il est prétendu, par certains, que c’est une chaîne de propagande dont Poutine serait le premier inspirateur. Or, puisque ce serait Poutine, ex patron du KGB, derrière cet écran, ce sont les tenants du grand complot qui vont pouvoir s’en donner à cœur joie. N’est-ce pas Poutine et son copain Assange de Wikileaks (« Минк не разлей » =« cul et chemise ») qui ont détrôné la pauvre Hillary Roddam-Clinton de la Présidence des USA ? N’est-ce pas encore eux qui médisent du brave Epstein, propriétaire de « Lolita Express Air Ways » dont Bill Clinton a été un assidu « passager ». N’est-ce pas eux qui fomentent une « Kabbale » contre le généreux Weinstein, donateur de la « Clinton Fundation » qui a tant déboursé d’ U.S. $ pour la campagne d’Hillary (et non des glands pour les porcs). Tout cela a un relent d’antisémitisme bien placé. Non ??? Pas casher pour un rouble, ces cochons !!!!

Alors, RT = Propagande ???

Sans doute ! Car heureusement on apprend qu’ « On est sauvé s : France Culture démonte RT France »[1] Parce que chez nous, il faut savoir que nos radios, nos télés, notre presse en générale ; nos médias, quoi !!!!...C’est vraiment nickel pour ce qui est de la liberté, de l’indépendance, de l’objectivité et du sérieux..... Pas vrai Kouchner-Ockrent-Siné... ?

Quelques exemples pour s’en convaincre : les deux premiers sont repris comme « détails de l’histoire ». Le troisième se rapporte directement à la « Propagande et aux Vaccins » par le plus pur des hasards [2] :

-1 - Le 7 avrils 1994, à propos de l’attentat de la veille, le 6 à 8h30 (PM), sur le Falcon 50 de la présidence rwandaise, Madeleine Mukamabano, sur RFI (était-ce elle ?) annonce dans son bulletin de 8h (AM) : « Trois casques bleus belges ont été tués, le matin du 7 dans une embuscade sur la route de l’aéroport [3] ». Cela participait, pour les rwandais extrémistes, à la confirmation de leur « conviction » que l’attentat (le 6 avril à 20h30) sur le Falcon présidentiel avait été l’œuvre des « Belges ». Logiquement, cela aurait dû déboucher sur des massacres d’expatriés du type de Kisangani (1965) et pour Kagamé c’eût été le « Bingo » !!!!... Les hutus génocidaires n’ont pas eu le temps de passer à l’action, en masse, contre les expatriés, trop occupés qu’ils étaient à commettre le génocide des Tutsi. Or ces trois « victimes » du bulletin de RFI dont question ci-dessus, n’auraient jamais « existé ». Pourquoi Madeleine Mukamabano s’est-elle fait l’écho de cette « fausse » nouvelle. Sans vérification ? Ce qui est étrange, c’est qu’à la connaissance de ceux qui ont fait des recherches à l’INA, cette « émission » de RFI du 7/04/1994 de 8h n’a pas fait l’objet d’un archivage comme il aurait été normal qu’elle le fut.[4]

Alors RFI = propagande ???

-2 - Un avocat belge, Bernard Maingain a fait diffuser »[5] le13/01/2016 sur France 3 , des images effroyables d’une tuerie commise au Burundi par des personnes de race noire en uniformes bleus qui massacraient d’autres personnes de race noire en habit civil. Le jour, la date, l’heure, le lieu ont été précisés : « tel » village, « telle » préfecture, telle parcelle appartenant au parti du Président Nkurunziza (Président en fonction du Burundi). Seul détail : les meurtriers ne parlaient pas le Kirundi, langue du Burundi, mais une langue d’Afrique de l’Ouest.....Maître Maingain ne s’est jamais excusé (du moins dans l’état actuel de ce dossier) de s’être fait rouler dans la farine par ses sources dignes de foi. Ne s’est-il jamais posé la question du « pourquoi de ce piège » ?

Alors, France 3 = propagande ???

-3 - A propos de la loi Buzyn (un pack obligatoire de 11 vaccins pour les nouveaux nés) et de son entrée en vigueur au 01/01/2018, que penser du fait qu ’Arte ait programmé les 20/11/2017 et 02/12/2017 : « Sida, un héritage de l’époque coloniale », un documentaire de 2014 » (Carl Gierstorfer – Allemagne)[6] ? On peut y entendre que la transmission du virus aurait pu avoir lieu par contact avec du sang de singes que les « indigènes » consommaient. (Soit au Cameroun comme dit dans ce document, soir en Ouganda comme dit dans d’autres documents[7]) ? On peut également y entendre des assertions telles que : « Seuls les théoriciens du complot , etc. » ; « la véritable histoire du VIH, etc. », « comment naissent les pandémies et comment on peut les endiguer à l’avenir, etc. » ; « le VIH n’est pas le dernier , etc. » ; « le prochain VIH circule peut-être déjà parmi les humains, etc. » ; « nous devons rester humble vis à vis de la nature, si nous oublions cela ce sont nos enfants et petits-enfants qui en pâtiront ", etc.. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Tout y est certain, simple, claire et rassurant. Mais s’agirait-il véritablement d’un hasard, d’une coïncidence des plus heureuses que ce document, « irréfutable » sur la nécessité des vaccins, soit justement proposé au public à l’occasion de la journée Mondiale du Sida ? Un mois avant l’entrée en vigueur de la loi Buzyn ? .....D’autres sujets que l’« Héritage colonial » auraient pu être proposés via des documentaires plus récents et plus appropriés au sujet du jour : « Le Sida »....Mais il n’en a rien été ... Or si on se rapporte à un autre documentaire moins récent, « Les origines du Sida » (France 2 – Channel 4 - RTBF – TV Suisse Romande – Canal+ Espagne – SBS Australie – TV 5 Monde – Radio Canada – Channel 4, etc. - 2003)[8] la question y est très directement posée : le vaccin anti polio serait-il à l’origine de la pandémie de Sida ? La majorité des arguments présentés dans ce document tend à incriminer le vaccin du Docteur Hilary Koprowski. Malgré le nombre de pièces écrites, graphiques et photographiques d’époque, d’interviews d’acteurs du projet « Lindi » et de ceux du labo de Stanleyville (Kisangani), etc., etc. ; on en arrive au constat que s’il ne devait rester qu’ 1% d’incertitude.... il ne faudrait pas trancher, « en dehors de tout doute raisonnable »..... pour l’une ou l’autre hypothèse.

Alors, Arte : propagande ???

Il est évident qu’avec RT on n’est pas prêt de connaître qui a empoisonné au polonium (et pourquoi) Alexandre Valtérovich Litvinenko ; qui a tué (et pourquoi) Anna Stepanovna Politkovskaïa, qui a assassiné (et pourquoi) Christophe de Margerie (Total – Moscou), pourquoi Viktor Bout et Konstantin Yaroshenko sont-ils toujours incarcérés aux USA, etc. etc., etc., etc.