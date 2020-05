Sainte Jeanne d’Arc, l’héroïne du roman national français

Voici ce que l’écrivais , le8 octobre 2019 , à l’Association Universelle des Amis de Jeanne d’Arc, 85 rue Petit - 75019 Paris, port : +33 680727277, site : www.amis-jeanne-darc.org , mèl : mairep@gmx.fr



Dupanloup

...................................................................... ...............................................................1) Voici la « Robert Bruce’s March To Bannockburn », ou « Scots wha hae » : (), hymne dela garde écossaise de Jeanne d’Arc,au son de laquelle elle est entrée à Orléans ; pour la version originelle :2) Rappelons le contexte historique dans lequel Henri Wallon, mon trisaïeul (1812-1904), a canonisé Jeanne d’Arc :Ayant publié diverses biographies , sa Jeanne d’Arc , rééditée tout au long du XIXème siècle , plongeait en extase les républicains , comme le symbole de la résistance à l’oppression , jusqu’à mourir pour la patrie ; mais portait à l’épectase ( rime avec : extase ) les royalistes , comme étant l’archétype de la « vierge et martyre » , victime de sa foi ; comme il recevait le « tout-Paris » dans sa maison des Petites Dalles() , l’évêque d’Orléans () lui révéla détenir aux archives épiscopales les minutes du procès de Jeanne d’Arc ; le seul ennui est qu’elles étaient inexploitables , en cursive gothique ; ni une, ni deux, Jules Quicherat () , directeur de l’École des Chartes , paléographe et franc-maçon , déchiffra le texte ,apportant les arguments théologiques , et Wallon , les arguments historiques ; en 1894 , premier grade , le titre de vénérable ; en 1909 , deuxième grade , la béatification ; entretemps , avec la loi Combes , intervinrent les inventaires) et la rupture des relations diplomatiques avec le St Siège . Rupture très handicapante pendant la première guerre mondiale ( le franc germinal dévalué ; 1,5 million de Morts Pour La France, autant de veuves , d’orphelins et d’invalides ; et rebelote avec la grippe espagnole ; bref , c’était le blues , version XXL … ) ; Georges Clémenceau , président duConseil de 1917 à 1920 , grand franc-maçon sous l’Éternel , mandate Gabriel Hanotaux , ancien ministre des Affaires étrangères , via Henri-Louis Chapon, évêque de Nice ( qui avait refusé en 1901 de se « faire embrocher » par la Légion d’honneur ) , pour reprendre contact avec le Vatican : « D’accord , je vous ai traité de pape boche ! Cependant , mes compatriotes ont le moral dans les chaussettes ; vous ne pourriez pas me canoniser la petite Jeanne ? » ; Benoit XV de répliquer :