Sale temps pour les restaurateurs

Bien sûr, l’ampleur de la crise sanitaire imposait sans doute des mesures exceptionnelles, encore que si l’État s’était bien préparé, ces mesures auraient probablement pu être moins radicales, comme le montre l’Allemagne. Mais il est assez stupéfiant de constater à quel point notre gouvernement sacrifie une profession qui est pourtant une des plus emblématiques de notre pays.

Un État à la fois trop et pas assez interventionniste

Malheureusement, le gouvernement continue à être trop dur avec le secteur, et à envoyer des oukases dans des délais trop souvent incompatibles avec la gestion courante d’une telle entreprise. Déjà, on se demande pourquoi les restaurateurs n’ont pas pu rouvrir en même temps que les autres commerces, le 11 mai . Certes, les bars peuvent être des lieux propices à la propagation de l’épidémie. Mais avec des mesures de distanciation physique, les restaurants ne sont pas plus dangereux que bon nombre de commerces, restés ouverts, ou qui ont rouvert le 11 mai. Et l’annonce du déconfinement pour le 2 juin laissait à nouveau peu de temps pour les restaurateurs afin de se préparer, d’autant plus que l’on peut faire confiance à ce pouvoir pour produire des règles aussi ubuesques que trop complexes

Et ce n’est pas tout. Car dans son manque criant de préparation, nous avons appris mercredi dernier que la médiation de Bercy sur les loyers des commerces avait tout simplement échoué , laissant les commerçants contraints de fermer au bon-vouloir de leur bailleur ! Cette situation est proprement révoltante. Bien sûr, le chômage partiel a été une aide précieuse et des annulations de cotisations sociales ont été annoncées, mais sur les loyers, les commerçants et les restaurateurs sont abandonnés à leur triste sort. Il devrait lui revenir de donner un cadre, législatif s’il le faut, à la négociation entre commerçants, bailleurs et banquiers pour un juste partage du coût de la fermeture des commerces , dont les restaurateurs. Et il est révoltant que l’Etat ait laissé trainer ces discussions, qui auraient du débuter en mars, et n’auraient jamais dépasser avril, tant le temps qui passe revient à accepter la loi du plus fort.