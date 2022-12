Santé et Amour pour 2023 !

@Massada

Poutine se félicite du retour de repris de justice Netanyahou au pouvoir :

"Jeudi, le président russe, Vladimir Poutine, a salué le retour de M. Nétanyahou à la tête du gouvernement israélien en souhaitant renforcer la coopération avec Israël « dans tous les domaines pour le bien [des deux] peuples, dans l’intérêt d’assurer la paix et la sécurité dans la région du Proche-Orient », a précisé le Kremlin dans un communiqué.«

En comparaison du gouvernement de Netanyahou (qui en accédant au pouvoir échappe à la prison pour corruption), avec un ministre de l’intérieur, Arié Dery, condamné pour fraude fiscale, Poutine est un enfant de chœur.

Il est désolant de voir certains descendants des rescapés de l’enfer nazi et des pionniers des kibboutz se donner un gouvernement qui n’a rien à envier à celui du troisième reich.

Il y a de vives protestations contre ce gouvernement d’ultra-droite en Israël. Saluons l’ambassadrice d’Israël en France, Yael German, qui démissionne et justifie sa démission :

»Votre politique, les déclarations des ministres de votre gouvernement et les intentions de législation sont contraires à ma conscience, à ma vision du monde et aux principes de la déclaration d’indépendance de l’Etat d’Israël.

Dans ces conditions, je ne peux pas me mentir à moi-même et continuer de représenter une politique différente de manière tellement radicale de tout ce en quoi je crois et c’est pour cela que je vous présente ma démission de mon poste d’ambassadrice d’Israël en France".

Heureusement qu'ils y a ces Israéliens pour sauver l'honneur.