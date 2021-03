Sarko et ses frères...

● « Oui, aujourd’hui, on peut être jugé sur une simple conversation privée, écoutée de manière étonnante (je dirais par euphémisme), entre une personne mise en examen et son avocat. Tous les défenseurs d’une justice équitable auraient de quoi s’inquiéter. »

Un point, l’avocat a été mis sous écoute dans le cadre d’une procédure judiciaire parce ce qu’il se livrait à des pratiques qui le faisait sortir de la loi.

● Par ailleurs, c’est fou comme la justice appliquée aux puissants dérange un tas de gens qui ont l’air de découvrir que le droit en principe s’applique à tous.

Cela ici en dit long sur leur rapport à la loi, aux responsables politiques et à la démocratie. Pas vraiment rassurant.

Personnellement, j’ai toujours regretté que l’on n’attendît pas d’un responsable politique une conduite exemplaire. Il y a toujours eu des écarts mais ce genre de réactions fait penser qu’au fond c’est quand même la norme et que les magistrats feraient bien de rester à leur place. Cela s’appelle entretenir le délabrement civique et la décohésion sociale.

● « À gauche aussi, on ferait bien d’être prudent. Je n’ai pas encore entendu la réaction de Jean Mélenchon mais on connaît déjà ses sentiments, ou plutôt, ses ressentiments sur les juges, capables de faire des perquisitions chez lui et de violer sa vie intime. »

Vous perdez un peu vos nerfs, lisez plutôt :

"Un sort réservé d’habitude au grand banditisme" Gérard Larché, président LR du sénat à propos de la perquisition simultanée sur 17 sites liés à LFI à propos de comptes de campagne dont la justice n’a toujours rien dit ( ??..) et non plus sur ceux du RN ou de LREM où les interrogations ne portent pas sur des précisons à propos de réponses déjà apportées mais sur des absences de justification sur des montants conséquents (pour mémoire LFI n’a pas utilisé toute la somme autorisée pour sa campagne).

Du coup cela m’incite à conseiller la consultation du projet de LFI à propos de la Justice.Il y a de quoi réfléchir sur le diagnostic et discuter sans acrimonie.C’est quand mieux que de se faire allumer en continu par des faits divers et leurs commentaires comme horizon de notre réflexion politique.Si pour une fois, nous pouvions avoir comme cadre d’une échéance électorale la confrontation de projets plutôt qu’une partie de poker médiatique de plus.