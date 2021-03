SARKOZY ne se présentera pas en 2022 - Tant mieux !

L'ancien Président est empêtré dans plusieurs affaires judiciaires, et il vient de confirmer qu'il ne se présentera pas aux élections présidentielles de 2022 : c'est une bonne nouvelle pour la France et nous allons expliquer pourquoi...

Monsieur Nicolas SARKOZY est mis en cause dans trois affaires ; il vient d'être condamné à trois ans de prison dont un an ferme dans l'affaire dite "des écoutes", pour "trafic d'influence" et "corruption active". Il est aussi poursuivi dans le cadre d'un autre affaire, l'affaire BYGMALION pour "financement illégal de campagne" et il est également mis en examen pour "association de malfaiteurs" dans l'affaire de financements lybiens de sa campagne de 2007.

Mais au-delà de ces affaires judiciaires, la question que nous devons nous poser est la suivante :

Monsieur SARKOZY a-t-il été un bon Président pour la France ?

Monsieur SARKOZY a été à la tête du pays de 2007 à 2012, année ou il a perdu face à François HOLLANDE du PS.

Monsieur SARKOZY a mis en place la RGPP, réforme générale des politiques publiques, dans le but de diminuer le nombre de fonctionnaires, faire des économies sur le budget de l'Etat. D'après le syndicat Force Ouvrière, la RGPP a détruit entre 2007 et 2013 quelques 500 000 emplois publics, dont 60 000 postes dans la fonction publique hospitalière, 40 000 dans la fonction publique terrritoriale et 400 000 dans la fonction publique d'Etat. (le Livre Noir de la RGPP).

Donc dans le cadre de la RGPP, les effectifs de fonctionnaires ont baissé dans les hôpitaux, dans les commissariats de Police, dans les casernes etc...En parallèle, des services de soins, des commissariats, des services administratifs ont disparu.

On en paye les conséquences avec la crise du COVID et la tension dans les services hospitaliers....

En 2005 Monsieur SARKOZY, alors Ministre de l'Intérieur avait déclaré le 25 octobre aux habitants d' une cité d'Argenteuil : "on va vous débarasser de cette racaille", laissant supposer qu'il allait accentuer la lutte contre la délinquance.

En fait, SARKOZY a plutôt dans sa carrière politique réduit l'efficacité de la Police et de la Justice. Il a réduit les effectifs de Police, il a fait fermer des services et des commissariats, il a dissous la Direction des Renseignements Généraux en 2008. A noter que le service des Renseignements Généraux a été remis en place en 2014 avec pour nouvelle appellation Service Central de Renseignement Territorial.

Au niveau de la procédure pénale, sous la présidence SARKOZY a été introduit l'obligation de la présence d'un avocat dès la première heure de garde à vue. Cette mesure a compliqué considérablement le travail des policiers qui perdent énormément de temps à contacter un avocat et à l'attendre pour auditionner les mis en cause dans les procédures. Ce fait a tellement complexifié les procédures que les élèves policiers évitent de choisir des services d'investigations quand ils sortent d'école et ce sont les derniers de la classe qui vont dans les services d'enquête.....

L'armée française a elle aussi souffert de la politique de SARKOZY avec la fermeture de casernes, la dissolution de régiments, et de la perte d'effectifs. Monsieur SARKOZY a sans doute pensé que la France pourrait toujours le cas échéant compter sur son allié les Etats-Unis, mais il a pris le risque de fragiliser la défense du pays.

Sur le plan économique, M.SARKOZY prétend avoir sauvé la monnaie unique l'EURO lors de la crise financière de 2008. En réalité, SARKOZY a enfoncé un peu plus l'économie de la France en augmentant la dette du pays qui est passée de 1357 milliards d'euros en 2008 à 1862 milliards en 2012. Pour sauver les banques, l'euro, et la Grèce, la France s'est un peu plus enfoncée dans la dette. Il aurait mieux valu dire stop à cette époque et arrêter cette utopie qu'est l'euro.

Concernant l'emploi et l'industrie, SARKOZY n'a pas fait grand chose pour stopper le mouvement de délocalisations des entreprises vers les pays à bas coût ; il n'a pas non plus réussi à imposer au niveau des banques et des marchés boursiers, de régulation ou de contrôles, alors que c'est la spéculation financière et ce sont les acteurs boursiers qui sont à l'origine de la crise financière de 2008.

Mais c'est en bafouant la volonté du peuple français que SARKOZY a perdu le plus d'électeurs ; rappelons-nous qu'en 2005, les français ont voté contre le traité établissant une Constitution pour l'Europe (non à 54,87 % ) . Cela n'a pas empêché SARKOZY de trahir les français et une fois élu de faire adopter par voie parlementaire le copié collé du texte. Le traité de LISBONNE qui a été signé le 13 décembre 2007 a repris la majorité des éléments du premier texte.

En résumé, Monsieur SARKOZY n'aura pas été un grand Président pour la France, convaincu lui aussi que l'avenir du pays n'est concevable que dans le cadre de l'Union Européenne.

Son successeur, François HOLLANDE continuera dans le même sillage, c'est-à-dire, que la politique d'intégration de la France dans l'Union Européenne se poursuivra, au travers de traités, les délocalisations se poursuivront aussi, de même que les réductions d'effectifs dans la fonction publique....

Les français ne sont pas prêts de voir le bout du tunnel avec l'actuel Président Emmanuel MACRON et ses délires pro-européens, avec un plan de relance qui aggrave la dette, avec une politique sanitaire européenne qui conduit à faire payer aux contribuables des milions d'euros pour un médicament inutile nommé REMDEVISIR, avec une volonté de contrôler toujours plus les citoyens via un passeport sanitaire....