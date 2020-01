Ségolène Royal et la baisse du chômage…

Je rediffuse un commentaire déjà publié ; je n’ai pas une virgule à changer.

Ségolène Royal fut deux fois ministre de l’écologie en vingt ans : la première fois par piston de F. Mitterrand, la deuxième en tant que concubine royale.

C’est elle qui a cédé immédiatement aux ’bonnets rouges’ et a détruit un ensemble de mesures qui faisaient consensus pour privilégier le fret ferroviaire.

C’est elle aussi qui a déclaré que les feux de bois, « une bonne flambée », n’étaient pas source de pollution.

Vous souvenez vous de sa campagne présidentielle ? Elle avait créé une sorte de parti, ’désirs d’avenir’, fais la promotion de ’la démocratie participative’, et avaient sollicité la participation de la population pour faire remonter les attentes. Des milliers de citoyens s’étaient investis et avaient fait des propositions et suggestions. Une structure avait été mise en place pour en faire la synthèse. De tout cela il n’est rien résulté : ni synthèse, ni conclusion, ni publication : « tout ce que vous m’avez dit je le savais » fut la seule déclaration de la dame ...

Comment dit on ’bouffonne’ en politiquement correct ?