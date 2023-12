Cette expression populaire, « prendre ses cliques et ses claques », retrouve une actualité avec le départ voulu ou anticipé de quelques ministres macronistes...

Des claques, Macron connaît, il en prend parfois, (lien) au propre, comme au figuré... et celle qu’il vient de subir, lors de sa loi sur l’immigration est probablement plus douloureuse, car les députés lui ont rappelé que sa majorité était toute relative, et les circonvolutions qu’il a effectué pour tenter de « sauver les meubles », n’ont fait que l’enfoncer encore un peu plus dans le déni.

Ce déni, la première ministre le pratique plus souvent qu’à son tour, comme dernièrement sur France Inter, lors d’une interview le 20 décembre dernier face a Léa Salamé et Nicolas Demorand . Lien

Ce « grand entretien » est un modèle de langue de bois, la cheffe du gouvernement s’enfermant dans un déni évident, assurant : « ce texte a été voté sans les voix du rassemblement national »…

Or, comme le fait remarquer le député Jérome Guedj :« quand sur 535 voix, la moitié des suffrages exprimés au soir du 19 décembre, c’est 268, et vous LR ne faites que 261 »...confirmant que sans les voix de l’extrême droite, le texte n’était pas validé, les mathématiques sont têtues, car il est évident que si le RN avait voté contre, le texte aurait été rejeté (Lien) ce que le parti d’extrême droite confirme. lien

Borne continue dans le déni quand elle assure que dans cette loi, il n’est pas question de supprimer l’AME (Aide Médicale d’État)...ce que contredit la réalité du texte adopté. Lien

Cerise sur le gâteau, la 1er ministre affirme : « il n’y a pas de crise dans la majorité »…lien

Quand des ministres de la majorité présentent leur démission, quand des députés de la majorité refusent de signer le texte, il faut vraiment être de mauvaise foi pour faire pareille déclaration. Lien

Bien sur Borne aura beau jeu en déclarant que le PS avait saisi le conseil constitutionnel, il n’en reste pas moins que l’extrême droite se félicite d’une victoire historique, affirmant que ce gouvernement a finalement rallié ses positions, les médias évoquant même un « baiser de la mort » de Marine Le Pen, terme utilisé par un député macroniste de la première heure...alors qu’une députée centriste déclare : « on est dans la main du RN, on a perdu sur tous les tableaux ». lien

En réalité, même si le Conseil constitutionnel détricote une partie de la loi, le mal est fait, et rien ne pourra l’effacer, ni le déni borné de la ministre, ni les belles paroles du chef de l’état…

la prestation présidentielle du 20 décembre dans « c’est à vous » n’a rien apporté de nouveau, à part les fanfaronnades de l’intéressé, à croire qu’il veuille exaspérer les citoyens, quitte à prendre le risque d’un mauvais coup...les journalistes ont bien tenté timidement de le mettre en porte à faux, évoquant la démission d’un ministre, et la menace de 3 autres de partir, évoquant aussi la décision de 32 courageux départements de se mettre en sécession, menaçant de ne pas appliquer certaines prescriptions de la loi...(lien) peine perdue...Macron persiste et signe. Lien

Le 21, Ciotti, l’un des artisans de cette loi, s’est vu poser les mêmes interrogations, et les a évacué d’un revers de la main, indiquant que ces départements se mettaient hors-la-loi...mais lorsque Sonia Devillers a évoqué le cas Wauquiez, lequel refuse d’appliquer une décision d’état concernant l’artificialisation des sols,(lien) l’élu LR n’a su que lui répondre...lien

pour revenir à cette loi indigne de notre république, selon une majorité de français, le chef de l’état botte en touche, et se dit attendre que le Conseil constitutionnel censure plusieurs dispositions de cette loi.

Borne et Macron ont tour à tour laissé penser que certains points de cette loi puissent être retoqués... mais ce serait oublier que les espoirs qui portaient sur ce même conseil se sont révélés nuls lors de la loi sur la réforme des retraites...lien

Comment cela va-t-il finir... le chef de l’état compte sur les fêtes de Noël pour que les français tournent la page... mais à force de les énerver, cette volonté de les « pousser à bout », pourrait bien se retourner contre lui…finira-t-il pour prendre un « mauvais coup » ?….

un membre du gouvernement a lancé : le poison de la division est là , formule reprise par de nombreuses personnalités, (lien) et entre les ministres qui ont envisagé de démissionner, et ceux qui les conteste, on est loin de l’unanimité qui semblait regner dans le gouvernement.

François Ruffin vient d’enfoncer le clou en direction des députés : « suivrez vous votre chef vers l’abîme, vers le déshonneur ? » a-t-il lancé lien

un internaute résume assez bien la situation : « nous avons élu un président qui était la seule issue contre l’extrême droite et qui aujourd’hui nous propose de voter le programme du RN »…

comme dit mon vieil ami africain : « celui qui taquine un nid de guêpes doit savoir courir ».

Olivier Cabanel

