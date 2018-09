Si, si, Macron est écologiste… à sa manière…

« Non mais, qu’est-ce qui lui prend à Hulot ? Monsieur à des vapeurs ? La transition écologique ne va pas assez vite ? Et puis quoi encore ? Ce n’est pas en disant au français qu’ils doivent se convertir fissa aux toilettes sèches et au tofu que je vais gagner les prochaines européennes. Et son modèle économique, combien de rentrées fiscales ? Parce que tout de même pour faire tourner la boutique, le bâtiment, l’agriculture aux pesticides, le nucléaire, la bagnole et la malbouffe, en matière de rentrées fiscales, on n’a encore rien trouvé de mieux ! ».

L’entourloupe

Il est beau, il est jeune, il va révolutionner le pays par ses réformes audacieuses. Ni de gauche, ni de droite, il va veiller sur la veuve et l’orphelin, panser les plaies et les écrouelles ; Voilà en gros ce que pensaient les jeunes, les retraités, les actifs et les autres qui ont élu Macron et qui croyaient naïvement toucher les dividendes de leur vote. Sauf que, si les dividendes ont été versés, c’est seulement pour les premiers de cordée qui se goinfrent et en plus ne payent plus l’ISF, tout cela sur le dos des crédules, des familles qui vont voir leurs allocations baisser, des retraités qui se sont pris la CSG dans la figure « pour aider les jeunes générations »….

Seize mois plus tard, les premiers de cordée sont aux abonnés absents et les quelques allègements de cotisations salariales ou la baisse de la taxe d’habitation ont vite été annulés par l’augmentation des taxes diverses et variées sur l’énergie par exemple (essence, gaz, électricité,…), sachant par ailleurs que les baisses annoncées manqueront à un moment ou un autre dans les caisses sociales ou dans celles des communes. Donc, il faudra bien s’attendre, s’agissant des communes en particulier, à voir baisser les services, l’investissement ou accepter des hausses d’impôts locaux ou de tarifs publics.

Voici venu l’instant de vérité

Seize mois après son élection, l’inflation bat des records (et pas uniquement à cause de l’augmentation du baril de pétrole) et on sait que les allocations et pensions ne suivront pas, loin s’en faut.

Le chômage ne baisse pas et bien sûr, on incrimine ces fainéants de chômeurs et on s’apprête à renforcer les contrôles et à diminuer les indemnités.

La dette est toujours là et à la merci d’une remontée des taux d’intérêts ce qui nécessitera sans doute d’autres ajustements fiscaux et sociaux pour les plus faibles, les « créateurs de richesses » continuant à empocher sans vergogne les allègements dont ils bénéficient.

Macron est notre Mattéo Renzi à nous. Lui aussi était jeune et beau et on allait voir ce qu’on allait voir en matière de réformes. Résultat, exit le Premier Ministre Italien après un petit tour de piste avec au final au pouvoir un attelage « et d’extrême droite et d’extrême gauche », préfiguration éventuelle de ce qui nous attend en France vu le discrédit du Président Macron et les affaires qui minent sa gouvernance (Benalla, Nyssens), le désaveu cinglant infligé par Hulot, son approche très particulière du dialogue social et le mépris affiché envers les Gaulois, ceux qui ne sont rien, les illettrés et autres fainéants.

En plus, une réforme emblématique qui a du plomb dans l’aile, celle du prélèvement de l’impôt à la source, à moins qu’il ne s’agisse plus simplement d’une reculade plus politique que technique destinée à différer l’impact psychologique d’un abaissement du net à payer sur les fiches de paye et à stopper la chute du Président dans les sondages et avant les européennes.

Et l’écologie dans tout ça ?

On a failli y croire lorsqu’on a nommé un Ministre d’Etat pour s’en occuper, mais on a vu très rapidement que la nomination d’un Ministre « normal » à l’agriculture mettait fin à tous les espoirs en matière de suppression des pesticides ou en matière d’alimentation. Rien de nouveau sous le soleil, par conséquent, et c’est toujours la FNSEA, les lobbies du vin, des chasseurs, des industriels de l’alimentation, du nucléaire, des bétonneurs… qui mènent la danse.

Que valent les déclarations d’un Président de la République qui refuse de graver dans la loi la suppression du glyphosate ? Rien !

Que pensait M. Hulot de l’allongement constant des concessions autoroutières en échange de miettes d’investissements ou bien encore de la privatisation prévue des barrages hydrauliques, ce qui se terminera bien un jour par une catastrophe ?

Passons sur la fin prévue des automobiles essence ou diésel en 2040 (ça ne mange pas de pain) et à ce moment-là, les industriels nous feront bien un petit coup de chantage à l’emploi pour obtenir 10 ans de plus.

Bref, l’existence de lobbies ouvertement cajolés par notre Président « pro-business » est totalement incompatible avec la gouvernance d’un pays intégrant l’idée d’écologie et se dotant d’un Ministre avaleur de couleuvres au final.

L’écologie selon Macron

C’est simple et à la fois cynique. Cela part du constat qu’il y a trop d’assistés et de retraités « qui coûtent un pognon dingue » et trop de fonctionnaires et trop de fainéants.

Entre un allongement de la durée des cotisations incompatibles avec un âge de départ à la retraite à 62 ans, une réforme des retraites pour « plus d’égalité » et le durcissement des conditions de travail, on s’achemine tout droit dans une vingtaine d’années vers une diminution drastique du nombre des retraités soit par un âge effectif de départ plutôt vers 65 ans ou plus, soit par une diminution de l’espérance de vie de Français ou les deux à la fois.

Tout aboutit à des considérations financières et la fiscalité dont on nous parle actuellement (taxe sur les bouteilles plastiques, taxe sur les aliments trop salés, sur les sodas, fiscalité des carburants, de l’énergie,…) marginalisent chaque jour un peu plus ceux qui sont dans la difficulté et qui n’ont pas d’autres choix que de bouffer de la merde en barquette le midi en un quart d’heure ou en regardant la télé et d’utiliser leur voiture pour se déplacer, faute d’alternative en matière de transports collectifs, et de dépenser toujours plus pour chauffer leur logement mal isolé.

On l’aura compris, cette masse de français ne fait pas le poids auprès des 2 ou 3 % de riches et même très riches - espèces protégées - qui invitent à leurs tables les dirigeants de leurs entreprises ou des intérêts qu’ils représentent en les payant grassement pour prendre des décisions qui les rendront encore plus riches.

L’écosystème Macronien consiste donc à protéger cette espèce qui est loin d’être en voie de disparition au détriment des espèces invasives citées plus haut dont il convient de réguler l’expansion.

L’écologie selon Macron, ne consiste pas à interdire les bouteilles plastiques non recyclables ou les plats trop gras, mais à faire payer ceux qui les utilisent ou les consomment : c’est bien meilleur pour les finances publiques !

Il y a aussi des vraies espèces protégées comme le campagnol amphibie qui a fait parler de lui sur la ZAC de ND des Landes, mais dont on ne sait pas à quoi il sert alors que les Pandas du zoo de Beauval font marcher l’économie à 25 euros l’entrée avec l’image présidentielle qui leur est accolée. L’écologie, il faut que ça rapporte, pas que ça coûte et surtout pas que cela oblige les politiques court termistes à expliquer au peuple qu’il faut s’engager dans une sobriété impopulaire.

« Il n’est pas de problème qu’une absence de solution ne puisse résoudre ». Telle pourrait être la devise de M. Macron. Une fois qu’il y aura moins de retraités et avec moins de moyens, les camping-cars disparaîtront des routes et les charters polluants qui emmènent actuellement le troisième âge en vacances dans des contrées exotiques prendront la rouille sur les aéroports. Finalement, l’abandon de ND des Landes est justifié.

Vous voyez-bien ! Tout peut se résoudre avec un peu de jugeote ! Pas besoin d’écolos alarmistes qui pourrissent la vie des politiques avec leurs alertes anxiogènes.

Macron est finalement un décroissant qui s’ignore. Il faut laisser du temps au temps en priant tous les dieux qu’une centrale nucléaire ne nous pète pas à la gueule prochainement ou que le réchauffement de la planète prenne son temps pour nous éviter des immigrations climatiques de masse.

C’est simple, la politique !