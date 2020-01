Sommes-nous en dictature ou en démocratie ?

En ce qui me concerne, j’ai testé la dictature, une vraie, reconnue comme telle par de nombreuses instances et surtout, par une grande partie de ses habitants.

Il s’agit de Cuba.

Cela m’a permis de constater qu’il y a une similitude croissante entre les méthodes des gouvernements français et cubain. La torsion du vocabulaire y est également présente, ainsi, le chômage n’existant pas, on y parle de “travailleurs disponibles”.

L’argument d’autorité rendant l’alternative politique impensable et impossible est en passe de devenir un autre point commun entre les deux pays.

L’insistante obsession des USA à “rétablir la démocratie à Cuba” mine à la base tout mouvement légitime émanant du peuple cubain lui-même. Chaque fois que Trump appuie sur le bouton des sanctions, il redonne du poids à l’argument unique du pouvoir cubain “la faute à l’embargo”.

Cette force extérieure et non maitrisable qui défausse le gouvernement de ses responsabilités, on la retrouve en France avec “la faute à l’UE”.

Défiance vis-à-vis de la parole étatique, baisse du niveau éducatif, inégalités croissantes, impunité policière, volonté de criminaliser l’opposition politique ou même la simple protestation, élections avec un seul candidat « éligible » …

On peut développer longuement les parallèles entre ces deux pays. Je pense d’ailleurs que le reste de la planète connaît des évolutions (ou régressions) similaires.

Il y a cependant une différence très nette en ce qui concerne l’utilisation de la violence d’état. Le régime cubain est plus sophistiqué que le régime macroniste, la violence s’y exerçant beaucoup moins de façon physique directe. À Cuba, on intimide, on arrête, on emprisonne... Mais on n’éborgne pas, on ne mutile pas.

Pour mieux appréhender le phénomène, je vous conseille le film de Laurent Cantet “Le retour à Ithaque”. Écrit et dialogué par Leonardo Padura (auteur cubain vivant à Cuba) , ce film démonte les mécanismes d’une pression constante et insidieuse qui amène chacun à devenir son propre flic.

Beaucoup de cubains soumis à cette pression ont choisi l’exil. Peut être que macron a raison, la solution de vivre dans une autre dictature que celle que la naissance vous a assignée permet de retrouver un peu de liberté.

Cela permet à la fois d’échapper aux contraintes de son pays natal tout en n’étant pas pleinement soumis à la totalité de celles de son pays de résidence.

Un dernier point : les français râlent et font la gueule, les cubains râlent aussi mais se marrent bien plus souvent.