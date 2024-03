Sondage secret : en cas de législatives anticipées, une victoire du RN ?

La clef de cette comédie qui dure au moins depuis 2017, c’est quand même l’abstention.

Le pouvoir en place ne combat pas l’abstention pas plus que le RN et l’extrême-droite ou la droite, sauf de manière hypocrite, sans engagement véritable, parce qu’ils la redoutent en raison de leur posture politique qui repose, comme le patineur sur de la glace trop fine, sur un mince voile de crédibilité en affichant des promesses, des engagements à chaque fois démentis par la réalité de leurs votes effectifs communs, ici et au parlement européen. C’est une performance que d’avoir jusqu’ici réussi à mener ce jeu d’équilibristes dont on voit bien les limites. La survie politique de ces gens repose en fait sur un petit noyau d’adhérents convaincus et/ou de gens dont les intérêts dépendent du partage plus que déséquilibré de la valeur de notre travail et des charges des uns et des autres dans le système économique libéral qui est en plus laxiste sur la fraude fiscale et généreux quant à l’optimisation de haut-niveau. Et aussi sur en réalité un petit mais décisif bonus d’électeurs qu’ils arrivent à tromper sur leurs intérêts et la réalité profonde de ce que défendent nos deux pseudo-adversaires ce qui n’est pourtant pas si difficile à voir. Bonus décisif dépendant de la réussite de la comédie du combat entre deux pseudo-adversaires où l’on pousse grâce à des sondages et une surexposition médiatique l’un pour ensuite le diaboliser et faire avancer l’autre. Ce qui semble de plus en plus difficile à maîtriser et à rendre crédible. Parce qu’en fait, le plus grand nombre d’entre nous n’a jamais été dupe. Depuis 2017, dans toutes les élections à un ou deux tours, à chaque fois l’abstention était en tête dès le 1er tour et supérieure ensuite au second tour au score de l’adversaire battu quand le vainqueur ne se qualifiait que grâce aux voix de ceux qui ne voulaient pas de lui et encore moins de l’autre.

Puisqu’une large part de l’abstention relève du refus, du rejet des gens en place et de ses pseudo-adversaires. Alors, soyons cohérents jusqu’au bout. Ne laissons plus passer entre les gouttes de justesse une minorité qui pèse lourdement sur nos vies parce que nous ne poussons pas la logique jusqu’au bout. Votons pour ceux qui n’ont jamais changé de posture et engagement vis-à-vis du droit international, que ce soit pour l’Ukraine ou à Gaza. Qui ont proposé et continuent de respecter leur engagement pour un authentique et consistant rassemblement fondé sur les 640 propositions de la NUPES qui sont le travail des analyses et des propositions du mouvement social qui traverse toutes les couches de la société quand une poignée d’élus défaits s’y sont affichés en récupérant des mandats inespérés pour très vite jouer de leur différence comme ils disent en pensant disposer de nos votes comme d’une rente. Quand nous pouvons les voir encore et toujours à la remorque du libéralisme internationalisé dont ils prétendent incarner comme leurs prédécesseurs la consolation sociale et charitable voire écologique maintenant en étant alignés à l’insu de leur plein gré ou non sur son maître mondial dès qu’un peu de courage, de lucidité et de responsabilité seraient nécessaires pour préparer l’avenir. Après celle du 1er tour des présidentielles de 22, une dernière leçon s’impose à ceux qui nous pensent encore et toujours idiots, incultes, électoralement manipulables comme des alouettes. Votons utile sans nous éparpiller. Votons pour le rassemblement d’une gauche authentique et ceux qui la portent même et surtout quand c’est difficile. Votons pour ceux qui respectent leurs engagements et électeurs. Votons pour ceux qui veulent remettre sur pied ici et au parlement européen la démocratie.

Mise en garde aux plus jeunes d’entre nous et à ceux appartiennent aux classes populaires. Notre abstention est la chaîne autour du cou qui permet à une minorité de s’imposer et notre vote la clef qui permet d’y mettre fin. À chacun d’assumer ses responsabilités.