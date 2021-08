Splendide victoire de la non violence dans une massive mobilisation en hausse, …restant à structurer !

« Tiens ! Monsieur oxymétre ! »…Le regard toisant est le même qu’autrefois. Autrefois lorsque le sobriquet était « Tiens Monsieur le bouledogue !... » (mais par derrière, en aparté plus discret, c’était plutôt « V’la le marginal ! » (d’où, par la suite, le fameux logo jaune « En Marge ». fièrement confectionné par bravade). Ou bien « V’la le pitbull »( dont le ton agacé accompagnait un air méprisant typique des « clones » masculins ou féminins de Benjamin Griveaux...). Dois-je en déduire qu’il y a subite prise de conscience gouvernementale et une augmentation de considération ?

Au vu du faible nombre de bornes d’alarme à oxymétre installées dans les lieux à forte densité (zéro installation !), depuis un an que nous militons à ce sujet, je ne peux y voir qu’une méchante moquerie goguenarde doublée d’une assurance d’avoir raison. La certitude pour LaREM et le gouvernement, que la seule et unique chose qu’il y avait à faire contre le Covid et pour avoir moins de morts, c’est la vaccination. Et aujourd’hui cet incroyable « Pass Sanitaire arnaque ».

.

Le mot « arnaque » est important. Car ils le reconnaissent eux-mêmes ouvertement, y compris parfois dans les grands médias, que « la fonction première du Pass Sanitaire est d’emmerder les français récalcitrants, de leur rendre la vie normale impossible, afin qu’ils consentent enfin à se vacciner ». Bien entendu, ils prennent soin d’envoyer sur la totalité des plateaux télé (qu’ils contrôlent soigneusement) des scientifiques démonétisés et des médecins décrédibilisés, répéter des éléments de langage prétendant que le Pass Sanitaire a une solide légitimité médicale anti-Covid. Et que cette légitimité est même reconnue par le Conseil Constitutionnel (présidé par le célèbre expert en contamination Monsieur Laurent Fabius, personnalité centrale du scandale du sang contaminé). Bien entendu, ces experts (sélectionnés pour leur intelligence, leur compétence et, surtout, pour leur grande docilité), prennent grand soin de répéter, avec sérieux, diplomatie et « pédagogie péremptoire », qu’on se contamine bien plus sur une terrasse aérée de café restaurant que dans un métro ou un RER bondé.

.

Pourquoi ai-je utilisé le terme « incroyable Pass Sanitaire arnaque » ? Parce que ce Pass (article 1er) menaçait initialement le salarié contrevenant de licenciement sec, de 10.000 € d’amende et de six mois de prison ! Parce que les gérants de société ou restaurant encouraient 45.000 € d’amende, une fermeture d’établissement et un an de prison. La morgue impitoyable des « clones » de Benjamin Griveaux du temps des « Gilets Jaunes » a refait surface dans chaque paragraphe de ce texte liberticide. Les grands médias aux ordres, les journalistes, les scientifiques et médecins vichystes de télé ou à la tête des hôpitaux s’étaient-ils offusqués de l’aberration du texte initial, ont-ils pétitionné, ou émis une timide protestation médiatique ? Rien ! Vous avez beau feuilleter les pages propagandistes en faveur de cette massive vaccination « roulette russe » à l’aveugle, pas une ligne, le néant.

.

Certes, le Conseil d’Etat et le Sénat ont bien senti le risque qu’avec cette populace de « gaulois réfractaires », il y avait danger de « soubresaut » préjudiciable à la stabilité de leurs statuts et carrières. Ils ont donc validé l’oppression sanitaire en arrondissant les angles, en abaissant les sanctions et en modifiant le vocabulaire. Le mot licenciement est remplacé par « mise à pied sans salaire » (une sanction sans procédure contradictoire datant du régime de Vichy, pour écarter rapidement les juifs de l’administration francisque ; un statut bien plus préjudiciable qu’un licenciement donnant droit à indemnités en fonction de l’ancienneté). La belle affaire ! Le Conseil Constitutionnel puis les médias aux ordres valideront eux aussi cette incroyable atteinte frontale au droit du travail français datant de 1945. « Tout va bien Madame la Marquise. Vous pouvez dormir en paix. Et vous autres, les gueux récalcitrants, circulez, il n’y a rien à voir ». Un texte de « soft dictature » hypocrite et liberticide cadenasse la France. Il ne manque plus qu’une milice de contrôle des Pass, puisque la police déjà débordée par la délinquance impunie est hésitante, et puisque les restaurateurs refusent de remplacer les policiers. A la tête de cette milice PASS, il ne manque plus qu’à nommer de nouveaux Jacques Doriot et autres Pierre Laval (hommes, LGBT ou femmes) qui animent les « têtes de cordées » au sein de LaREM.

.

Maintenant que toutes les instances institutionnelles (Conseil Scientifique, Conseil de défense, Conseil des Ministres, Assemblée Nationale, Conseil d’Etat, Sénat, Conseil Constitutionnel) ont validé cette loi inique (et profondément inconstitutionnelle), que faire ?

.

Des recours individuels systématiques auprès des Tribunaux et des Prud’hommes ? Pourquoi pas ? C’est déjà proposé et c’est déjà en préparatif dans chaque région. Avec un espoir crédible (y compris de jurisprudence), mais reposant sur un délai pouvant prendre plusieurs années (c’est d’ailleurs le calcul du gouvernement). Une action auprès des instances judiciaires européennes ? Un complément qu’il faut utiliser tout aussi sérieusement, car le délai de réponse sera plus court et empêchera que cette honteuse « soft dictature française » ne contamine (ne gangrène) les autres pays d’Europe.

.

Les manifs non violentes que nous vous proposions ont aussi leur potentielle efficacité. Plus elles sont massives, plus elles sont pacifiques, plus elles engrangent de la légitimité politique. La consigne de non violence a été magnifiquement suivie. Les médias aux ordres se sont contentées, pour la 3eme manif, de tourner en boucle UNE poubelle incendiée et UNE tante de pharmacien vaccinateur chahutée. Pour le 4eme samedi, UN seul rixe (à Lyon) entre CRS et manifestants (n’ayant visiblement pas lu ou pas compris notre consigne de non violence). Voilà ce que les télés aux ordre sont arrivées à tourner en boucle aux infos pour toute la France, avec plus de 200.000 manifestants (pourtant vraiment en colère !). Même les traditionnels « blacks blocs » du temps de notre brouillonne action « Gilets Jaunes » étaient absents. Cette spectaculaire non violence prouve la maturité et la détermination de notre action populaire. C’est une victoire collective aussi belle que pour nos équipes françaises aux jeux Olympiques.

.

En conclusion, le combat se poursuit. La discipline au sein de nos manifs continue. Reste à ciseler une série de mots d’ordre faisant consensus. Donc à veiller à ce que des « zozos » au sein des manifs ne fassent l’unanimité du traitement « en boucle médiatique » de nos manifs. Reste à rédiger un texte commun de revendications et de conditions préalables pour s’assoir à une table de négociation. Reste à savoir comment composer une délégation coalisant la confiance de l’ensemble des opposants au « Pass Sanitaire arnaque ». Mon avis personnel est que trois points précis ainsi que la démission de Olivier Véran représentent un préalable incontournable.

.

1— Pas de vaccination obligatoire pour nos enfants (le strict minimum bien entendu, dans le cadre des claires consignes de l’OMS incitant à orienter les vaccins vers les plus faibles et vers les pays du Tiers-Monde)

.

2— Terrasses des cafés et restaurants sans Pass Sanitaire, comme pour les bus, RER et métros bondés aux heures de pointe. (Une logique cartésienne tellement peu présente dans ce texte de loi inutilement liberticide…)

.

3— Pas de licenciement (ou d’hypocrite mise à pied sans salaire). Le personnel médical non vacciné étant bénéfiquement utilisé pour l’accueil des non vaccinés et des contaminés, le suivi et les premiers soins dès les 3 premiers jours (pour éviter les Covids longs, les hypoxies montantes, les séquelles et les développements graves. Des mesures de bon sens totalement absentes de ce désastreux texte de loi !). Car n’oublions pas qu’en fait, c’est bien l’isolement doliprané sans suivi qui est la principale source de la catastrophe médicale Covid. Surtout pour les personnes médicalement fragiles (jeunes ou âgées, vaccinées ou non).

.