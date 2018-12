Tant que la France restera coincée dans l’UE, l’euro et l’Otan, les dirigeants du pays quels qu’ils soient ne seront que des pions

Aujourd'hui, ce n'est pas Macron qui dirige la France, pas plus que ça n'était hier Hollande ou Sarkozy.

Macron, Hollande et Sarkozy ne sont que des pions.

Macron est le mandataire et la marionnette de l'oligarchie euro-atlantique et de la Finance que devait terrasser Hollande...

Il a été placé là suite à une campagne médiatique savamment orchestrée, préparée de loin, plus de deux années à l'avance, avec des financements qui débordent largement ceux du cadre de la campagne électorale sans que cela n'inquiète les instances chargées de veiller au respect des règles de la démocratie et d'une information honnête des électeurs, de veiller au respect d'une répartition républicaine des temps d'antenne entre les différents candidats.

Macron n'a pas été placé à la tête de l'état pour représenter et défendre les intérêts de la France et des Français. Il est là pour servir les intérêts de ses maîtres : les grandes sociétés capitalistes, les grandes banques qui l'ont formaté, les milliardaires et la caste de politiciens qui jouent la comédie avec brio pour distraire les électeurs, l'opinion publique, les travailleurs, les classes populaires des véritables enjeux, du spectacle qui compte, de celui qui les concerne directement : le démantèlement accéléré de la nation, de ses institutions républicaines, la vente à la découpe de son patrimoine, le saccage de son enironnement..

Ce démantèlement opéré avec la complicité de toute la classe politique, opposition comprise, s'exerce notamment à travers la confiscation par l'Union Européenne des prérogatives de la nation et de son gouvernement dans tous les domaines. Les grandes orientations économiques de la France [G.O.P.E.], c'est à Bruxelles qu'elles se décident, et dans les couloirs du parlement européen où les lobbys des grandes sociétés et des grandes banques règnent en maîtres. Le parlement européen n'est qu'un écran et ses élus ne sont là que pour avaliser des décisions qui sont prises et des lois qui sont écrites par les tuteurs mafieux dont on les a précautionneusement flanqués. (On ne sait jamais, certains pourraient se prendre au sérieux et croire à la fable de leurs prérogatives parlementaires et de leur qualification à ce poste pour défendre les intérêts du pays et du peuple qu'ils sont censé représenter.)

C'est pour laisser le champ libre aux appétits et aux intérêts des grandes sociétés capitalistes et de leurs actionnaires qu'est opéré à la vitesse Grand V le démantèlement des institutions nationales de chacun des pays enfermés dans le piège de l'Union Européenne (chez nous la liquidation de nos départements, de nos communes, de nos régions, la privatisation de nos services publics, la liquidation de nos grandes entreprises nationales et de pans entiers de notre tissu industriel, l'acceptation par nos élus de la prééminence des décisions de l'UE sur les lois et règlements de notre république nationale, la casse de notre code du travail, la perte du contrôle de nos frontières, etc...)

Evidemment, on a beau leur raconter toutes sortes de bobards, il y a un moment où les peuples qui sont écrasés par cette politique n'en peuvent plus, cherchent à comprendre et se révoltent, et en particulier le petit peuple à qui on demande de payer toujours plus d'impôts et de travailler toujours plus dur pour des salaires de misère tandis que se remplissent les poches des milliardaires.

C'est ce que traduit admirablement la révolte conduite par le Mouvement des Gilets Jaunes pour clamer le droit à une vie digne pour les travailleurs de toutes catégories et les couches populaires, les plus humbles jeunes et vieux, les travailleurs à temps plein, les travailleurs à temps partiel ou sans emploi, les ouvriers, les employés,les petits artisans, les petits commerçants, les agriculteurs, les étudiants, les retraités, les mères aux foyer, les personnes affectées par un handicap, les personnes agées, les personnes seules...

Les simagrées et les grimaces de Macron et de ses accolytes du gouvernement, des médias aux ordres et de la classe politique démontrent clairement que tout ce beau monde est insensible à la détresse des catégories populaires écrasées par la politique extravagante qui est conduite par le pouvoir pour enrichir les plus riches en appauvrissant les plus pauvres et en saccageant l'économie et les institutions de ce pays.

Il n'est pas inutile de noter aussi que tout ce beau monde s'octroie dans le même temps, sur le dos de la nation et des contribuables, des revenus et un train de vie somptueux.

Macron a annoncé à la télévision, après avoir réfléchi pendant trois semaines, qu'il accorderait quelques miettes aux gueux qui ne coûteraient rien aux patrons à qui on octroie de nouveaux cadeaux comme la défiscalisation des heures supplémentaires ou des primes de fin d'année.

Les têtes bien-pensantes se relaient depuis sur les écrans de nos téléviseurs pour expliquer aux Gilets Jaunes et au peuple en colère qu'il est temps de retourner à la maison, et qu'ils devront se contenter des cadeaux myrifiques que le bon roi Macron vient de leur accorder pour Noël, cadeaux qu'en fait ils devront eux-memes payer par de futurs impôts.

Les revendications populaires se heurtent au mur du mépris et de l'intransigeance du pouvoir.

Que va-t-il se passer ?

Les Gilets jaunes encouragés par toutes sortes de sirènes à rentrer dans le rang vont-ils s'exécuter ? Vont-ils choisir de continuer la lutte en s'appliquant à trouver les moyens d'obtenir satisfaction ? Vont-ils trouver des relais politiques capables de porter ces revendications, et surtout, de les satisfaire ?

Vont-ils inventer de nouvelles formes d'organisation pour se faire entendre, faute de relais et de partenaires crédibles ?

Il est vrai qu'ils se heurtent à une difficulté de taille, qui est justement là pour ça : l'enfermement de la France dans l'union Européenne. Aujourd'hui, ce n'est pas Macron qui dirige le pays, pas plus que ça n'était hier Hollande ou Sarkozy.

Tant que la France restera coincée dans l'UE, l'euro et l'Otan, les dirigeants politiques du pays quels qu'ils soient ne seront que des pions et le resteront. Ceux qui prétendent le contraire sont de fieffés menteurs.

Même s'ils ont un beau programme, Ils seront incapables de l'appliquer. Même s'ils font de belles promesses, ils seront incapables de les tenir. L'Union Européenne leur laisse néanmoins une grande liberté : toutes les fantaisies leur sont permises pour fabriquer et vendre leur programme électoral. Malheureusement, tant que nos resterons dans l'Union Européenne, tous ces politiciens n'auront aucun pouvoir ni aucun mot à dire pour composer le menu du repas qui sera servi aux Français au lendemain des élections et tous les jours qui suivront.

Cette compétence là, c'est le domaine exclusif de la Commission Européenne (non élue).

Dans ce menu concocté par la Commission européenne à notre intention, il y a la liberté totale de circulation des capitaux et le libre cours donné aux dispositifs d'optimisation fiscale qui permettent aux grandes sociétés de ne pas payer d'impôts, ou si peu... Autre plat du menu qu'il faut obligatoirement ingurgiter : la concurrrence libre et non faussée et la liberté de délocaliser les entreprises qui va avec, avec son lot de fermetures d'usines, de plans sociaux bidons et de chômage forcé. Autre plat difficile à avaler : le démantèlement de nos services publics et leur privatisation ou leur disparition pure et simple. Pour égayer le tout, les fantaisies du dessert apportent l'allègement des impôts sur les profits des grands groupes capitalistes et les fortunes des milliardaires ainsi que la création de nouveaux impôts sur les pauvres sommés de sauver la planète, sous les motifs les plus divers et les plus farfelus à l'instar de la "taxe carbone".

Sur ce dernier point, les gouvernements des pays qui restent emprisonnés dans l'Union Européenne, l'euro et l'Otan, disposent d'une totale liberté pour inventer les prétextes les plus vendeurs et les plus extravagants pour justifier les nouveaux impôts pour les pauvres et pour décider des modalités de leur recouvrement, pour justifier les nouveaux cadeaux pour les riches et dissimuler les modalités de leur évaporation.

Ces libertés seraient à peu près les seules dont disposerait demain un gouvernement qui serait dirigé par la France Insoumise, ou par le Rassemblement National-ex FN, ou par les Républicains ou par les Verts ou le Modem ou encore le PCF ou une macédoine agrégeant tout ou partie de cette collection.

La situation serait celle là parce que tous ces partis veulent à tout prix (pourquoi donc ?) maintenir la France dans l'Union Européenne, l'euro et donc l'Otan. (ça fait partie du paquet-cadeau, ça va avec.)

L'Union Européenne, c'est le piège diabolique inventé par l'oligarchie euro-atlantique pour imposer aux peuples européens la casse des droits sociaux, la liquidation du code du travail et les protections qu'il octroie aux travailleurs, l'exploitation renforcée des travailleurs et l'aggravation de leurs conditions de travail, la liquidation de l'impôt sur les bénéfices des entreprises et l'engraissement des actionnaires, la libre circulation des capitaux et la casse des nations, des frontières, des traditions, des solidarités, des coopérations, des coutumes, des institutions politiques, de l'organisation sociale que se sont donnés les peuples pour garantir leur survie et leur développement harmonieux.

Si les grands manitous de l'oligarchie euro-atlantique qui se cachent derrière la façade en trompe l'oeil de l'UE veulent casser toutes ces choses, c'est parce que ce sont des freins à leur soif insatiable de profits, et qu'ils n'en tolèrent réellement aucun.

Dans ce paysage politique plutôt glauque, il n'est pas facile, pour les Gilets Jaunes qui se sont levés et pour le peuple qui les soutient, de trouver des alliés et d'ouvrir un chemin qui conduise à la satisfaction rapide de leurs revendications légitimes.

Il existe néanmoins une offre politique sérieuse dont le peuple -et avec lui les Gilets Jaunes- finira par trouver le chemin et les moyens d'en tirer parti.

Cette offre politique nouvelle, révolutionnaire, c'est celle qui ouvre le chemin de notre indépendance nationale, de la sortie de l'UE, de l'euro et de l'Otan. C'est celle qui promet la reprise du contrôle par l'état des secteurs clés de l'industrie, des transports, de la monnaie, des échanges commerciaux. C'est celle qui donnera au nouveau gouvernement les moyens du redressement économique et social attendu par la classe ouvrière, les couches populaires, l'ensemble des salariés et tous les patriotes de ce pays.

Cette nouvelle offre politique, la seule qui soit aujourd'hui en capacité d'apporter une réponse positive et crédible aux revendications des Gilets Jaunes, à la crise économique et sociale que traverse le pays, c'est celle de l'UPR.

Si l'UPR a été créée il y a onze ans à l'initiative de François ASSELINEAU, c'est justement pour libérer la nation des pièges et des directives de l'Union Européenne (les G.O.P.E.) , pour permettre à notre peuple de se resaisir de son droit et de sa liberté de décider lui-même de la politique qu'il convient de mener dans notre pays.

Certes, l'offre politique manque. Elle manque d'autant plus que les forces nouvelles qui se lèvent sont censurées, ostracisées par les grands médias aux ordres de l'oligarchie.

On commence néanmoins à en entendre parler, et on va en entendre parler de plus en plus fort, malgré la censure, les mensonges, les ricanements et les quolibets de bien mauvais goût.

L'UPR est l'une des plus belles choses qui soient arrivées à ce pays depuis des décennies.

Les Français sont de plus en plus nombreux à s'en apercevoir, et à le dire. Avec l'UPR, et d'autres forces rassemblées, ils vont trouver, comme ont su le faire avant nous nos ainés du Conseil National de la Résistance, les moyens de libérer le pays et de réouvrir "le chemin des jours heureux".