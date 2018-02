Théo avait menti : quelle surprise !

La vidéo de l'interpellation de Théo L s'est retrouvée en ligne (voir à ce lien) et quelle surprise, Théo a menti, il n'y a pas eu de viol, encore moins de tortures, les policiers n'ont pas descendu son pantalon de survêtement pour le commettre. Ce n'est pas une opinion que j'expose ici ou une argumentation mais des faits précis. Ce n'est pas une version des faits parmi d'autres, c'est la seule version des faits, une conjonction de hasards malheureux dus surtout à l'irresponsabilité et la violence dont Théo a fait preuve lors de l’événement.

Comment aurait-il pu en être autrement ? Cela fait des décennies que ces semblables et lui, ces délinquants « issus de la diversité » sont systématiquement excusés de leurs délits, de leur comportement violent, que toute personne les évoquant est automatiquement traitée de raciste voire pire encore. Cela fait également une éternité que l'on apprend à ces jeunes que rien dans l'histoire de France n'est à retenir et qu'avoir des droits n'implique en aucun cas avoir des devoirs et faire preuve d'une citoyenneté à toute épreuve.

Bien entendu, certains islamogauchistes et des irréductibles n'en tiendront pas compte. Quand le réel contredit leurs certitudes, le réel est faux, c'est une manipulation, le réel est mauvais, le réel est méchant, il pique les yeux. On a d'ailleurs en pu lire certains suggérant que si la vidéo ne sort que maintenant c'est parce qu'elle a été truquée entre deux pour contredire la version de gamins s’avérant finalement non pas des martyrs de la coercition publique, de l'arbitraire politique, mais des voyous d'une banalité sans pareil, des petites frappes vivant de différents trafics et rapines...

...Et non car ils sont de pauvres victimes de la société mais parce qu'ils recherchent juste l'argent facile.

De Christian Estrosi à François Hollande venu dans la chambre d’hôpital du voyou comme pour lui guérir les écrouelles en passant par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron sans oublier un ou deux journalistes et grandes consciences politiques télévisuelles ils se sont tous ridiculisés à aller pleurnicher avec Théo et sa famille d'honnêtes travailleurs ayant détournée 670 000 Euros d'argent public et à le faire sur le web (voir à ce lien). Ils auraient mis en place tout un système d'emplois fictifs via la société « Aulnay Events ». Las, tous les arbitres des élégances politiques, le fascisme était à nos portes à l'époque, juste avant les dernières élections présidentielles.

On avait eu le droit à l'image du président de l'époque, si, si celui qui portait un casque de scooter, au chevet de la pauvre victime des forces de police dont certains suggèrent qu'ils sont dangereux car ils votent en majorité FN.

Les arbitres des élégances politiques qui se sont ridiculisés ont déjà entendu parler de loin de ces populations. C'est à elles que leur progéniture nantie achète son « herbe » ou mieux encore pour tromper l'ennui que leur procure leurs divers privilèges et leur mode de vie ultra-libertaire. Leur progéniture n'a que du bien à dire des dealers, ils sont gentils, ils sont sympas, et puis il faut les ménager pour continuer à se procurer de la bonne « beuh ». Cela vaut bien que de temps en temps on vous pique le dernier « I-Phone » ou un blouson de prix. Pour que ces sauvageons demeurent bien tranquilles et très très gentils, autant être très très gentils avec eux pour leur permettre de pouvoir se payer autant qu'ils veulent des sandwichs dinde-Boursin comme ce crétin grotesque de Jawad qui en est un autre...

Il serait temps de commencer à dégonfler toutes ces baudruches...

Sic Transit Gloria Mundi, Amen

Amaury – Grandgil

illustration prise ici