Tous héritiers de Michel Rocard sur l’immigration et la misère du monde ?

Pourquoi délayer ainsi votre propos ?







L’immigration, c’est un sujet d’importance, pas le gloubiboulga indigeste que l’on nous sert à chaque fois qui suscite des débats sans fin qui nous divisent encore un peu plus.

Ce serait bien de distinguer méthodiquement l’immigration légale, les réfugiés qui relèvent du droit d’asile et les clandestins. Que nous puissions avoir un observatoire indépendant de l’immigration avec un rapport annuel, des projections démographiques pour ne pas laisser le sujet aux apprentis-sorciers, un débat démocratique public comme en principe une république sait le faire sur qui fait, a fait quoi, quels sont les objectifs et quelles sont les mesures à prendre. Pas la vieille technique du rapport qui finit dans un tiroir ou permet toutes les mises en scènes et comédies en vue de survie ou d’ascension électorale que nous avons trop vues.

Parce que pour le moment, c’est typiquement la boule puante électorale avec laquelle jonglent quand c’est utile nos habiles pêcheurs d’électeurs en joutant entre eux et avec les leaders identitaires trop contents de l’aubaine de conforter leur emprise, leur petite carrière et leurs petits chantages locaux et nationaux . Autrement dit, gueule de bois garantie pour le plus grand nombre après les élections.

C’est un sujet structurant puisque chacun peut voir que la composition démographique de notre société du point de vue des origines géographiques et culturelles évolue et que ne pas y réfléchir et en débattre c’est laisser le terrain aux démagogues et aux aventuriers.

C’est structurant aussi parce que les sonneries de cor médiatiques associées aux petits arrangements locaux plus discrets ont abouti lentement mais sûrement à des ghettos dont personne ne revendique la responsabilité maintenant .Beaucoup pourraient se donner la main.

C’est structurant parce qu’il y a évidemment un travail à faire sur la politique de la ville et plus largement sur l’aménagement du territoire (transports, présence des services publics, implantations des établissements scolaires et carte scolaire etc.).

Vous voyez, il y a de quoi se concentrer au lieu de délayer, de réfléchir et se relever les manches.