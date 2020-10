Tous pourris ?

Le milieu politique est-il irrémédiablement pourri ? À l'occasion de la condamnation de Monsieur Dominique Tian, ex-premier adjoint de Jean-Claude Gaudin à Marseille, pour blanchiment de fraude fiscale, penchons-nous un instant sur les causes de la désaffection des français pour leurs élus.

Après le rejet de son pourvoi en cassation, Dominique Tian (les Républicains) est définitivement condamné à dix-huit mois de prison avec sursis, 900 000 euros d'amende et cinq ans d'inégibilité. L'homme est condamné pour « déclaration mensongère de patrimoine » et « blanchiment de fraude fiscale ». Dominique Tian, aujourd’hui âgé de 60 ans, était le premier adjoint de Jean-Claude Gaudin, peut-être un dauphin. Les cinq ans d'inéligibilité sont prononcés, sa carrière politique s'achève.

Le marseillais Dominique Tian avait pourtant le profil idéal pour faire de la politique : bel homme, diplômé de science-Pô Aix, riche. Ce dernier avantage l'a perdu : le père de Dominique Tian était à la tête de plusieurs hôtels, maisons de retraite et cliniques. Sa succession était déclarée à 38 millions de francs en 1996.

En 2012, M. Tian « omet » de déclarer près de deux millions d’euros d’avoirs détenus dans trois banques suisses Lombard Odier, Pictet et UBS, échappant ainsi aux droits de succession du fisc français.

En 2014, à la veille de la date limite pour sa déclaration de patrimoine en vue des municipales à Marseille, il contacte les services fiscaux et déclare se rappeler de ses avoirs suisses, de son hôtel en Belgique... Dix-huit ans ont passé depuis le décès de son père.

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), créée dans la foulée de l’affaire Cahuzac, saisit le parquet en avril 2015. La presse s'empare de l'affaire. Le scandale devient public.

On découvre alors que M. Dominique Tian vit bien, très bien. Il fait régulièrement des retraits en liquide sur ses comptes suisses, en moyenne de 10 000 euros par mois pour faire de la voile à Genève et du ski à Verbier. Ce ne sont pas des « sommes extravagantes » se défend-il... Les relevés de banque révèlent qu'il retire de l'argent en euro, qu'il jure ne pas faire sortir de Suisse, bien sûr.

Après la mise en application de la directive européenne « Epargne » qui somme la Suisse d’être plus bavarde sur ses clients français et de taxer les comptes, Dominique Tian ouvre une société-écran au Liechtenstein, en 2005, la fondation du Langoustier. Ce petit montage financier permet, au gré de nouvelles lois contre la fraude fiscale, de faire évader l'argent vers le Panama, les îles Vierges… Une assurance-vie, évaluée à 605 000 euros, est ouverte trois mois après le décès du père de Dominique Tian, on vend un appartement à Montreux, on fait des placements qui rapportent...

L'élu de la république n'est pas défendable, d'autant plus qu'il s'était fait le chantre de la lutte contre les fraudeurs au RSA et aux allocations familiales, en tant que rapporteur parlementaire en 2011. Il dénonçait l'ampleur de la fraude et réclamait des sanctions pénales. « Nos concitoyens, persuadés comme M. Xavier Bertrand que « la fraude, c’est du vol », ne peuvent en effet garder leur confiance dans notre système de protection sociale si elle perdure dans de si larges proportions. N’ont-ils pas pour l’égalité, comme le rappelle Alexis de Tocqueville, « une passion ardente, insatiable, éternelle, invincible ? » Déclarait-il, droit dans ses bottes.



Cette énième affaire marseillaise est d'autant plus fâcheuse qu'elle s'accumule à d'innombrables affaires politico-financières, rien que depuis le début des années 2000 :

C'est cette somme de scandales qui provoque le dégagisme et le « tous pourris » La juge d'instruction Bénédicte Giraud, épouse de Perthuis de Laillevault, dénonce au cours des procès "une violation de la loi et de l'égalité devant l'impôt" par "un élu de la République" dont le comportement se devait d'être "exemplaire". Effectivement, les faits sont bien, comme elle le dit, de nature à “nourrir la méfiance des citoyens envers ceux qui les représentent”.



Du côté de la classe politique, l'embarras est semblable à celui qui fait suite aux procès pour viols et harcèlements sexuels. Parfois, l'accusé est un ami, parfois, il a des dossiers.

Personne ne réclame la démission de Dominique Tian à Marseille. Il reste en poste jusqu'aux élections.

Ce silence, le public le comprend de moins en moins. La classe politique française ferait bien de s'améliorer si elle veut voir revenir les électeurs aux prochains rendez-vous électoraux...