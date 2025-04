Tout ça pour ça...

@Eric F

Ne prenez pas vos concitoyens pour des imbéciles à commencer par ceux qui ont voté RN.

Il y a du prestidigitateur chez Macron. Il a réussi jusqu’ici, à toutes les élections, à être le vainqueur par défaut. Ce qui est en soi une performance jusqu’à se permettre, pour finir en beauté, par carrément inverser le sens du vote. Chapeau l’artiste.

Il connaît visiblement son monde et est aussi bien coatché. Il a parié à chaque fois sur la discipline électorale de ses soutiens. À l’abri de la cape magique du front républicain, il savait pouvoir compter sur la discipline des électorats LREM et LR d’avantager le candidat RN à chaque fois qu’un candidat de gauche le menaçait tout en profitant de la lucidité et la cohérence de ses concitoyens, simplement républicains et démocrates ou soutenant la gauche, qui voyant le danger, lui barrait la route au profit d’un candidat LREM et LR. Ce qui signe à la fois l’obsolescence de nos institutions et disqualifie de pouvoir parler de démocratie et république, les appareils politiques ayant eu besoin de ces expédients pour obtenir un sursis. Se retrouvant qui plus est, qui avec un macaron provisoire, qui avec son habituel pipeau comme sifflet d’arbitre.

Il semble heureusement que nos concitoyens, y compris des électeurs du RN, ayant repéré le jeu de ces acteurs qui faussent les résultats de leurs votes, ont commencé de comprendre qu’il s’agit de voir venir d’avance ces manœuvres. En se tenant informés correctement et en votant à chaque élection pour ceux dont les engagements sont clairs et qui les tiennent. Quelque soit le déluge de caricatures et de désinformation dont ont besoin leurs adversaires. En votant utile donc et en nombre dans les scrutins et ce dès le premier tour dans les votes à deux tours. Pour pouvoir abolir ensuite ces règles du jeu non écrite qui pourrissent notre vie politique.

Je crois que vous n’avez pas fini de devoir en urgence tenter de nous enfumer.L’enjeu n’étant plus la banalisation mais, un tour de Bardella expliquant sa méthode de premier ministre suffisant, votre crédibilité, votre sincérité et votre sérieux.