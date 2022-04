Tout sauf Macron : pourquoi tant de haine ?

main arrachées, apartheid sociale, manipulation, inégalités...

Qu’on arrive a faire dire a des indicateurs économiques que la situation est bien meilleure pour « les français » après macron qu’avant en dit long sur le niveau de manipulation, de falsifiaction, qu’on a atteint .

Non il n’y a pas moins de chomage aujourd’hui, on a encore modifié les méthodes de comptages .

Non, nous ne nous sommes pas mis a l’écologie, les confinements répétés et autres privations de liberté ont peut être fais chuter un peu les émissions de CO2, et encore je demande a vérifier, mais la pollution, ce n’est pas le CO2 et nous n’avons rien changés de nos manières de fonctionner.

Non le pouvoir d’achat n’a pas augmenté, il a considérablement chuté pour les 3/4 des français, et on n’a encore rien vu .Notre président, qui « a tout fait pour éviter la paix » n’y est pas étranger

Encore un ou deux articles comme ça, et je vote marine