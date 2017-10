Travailleurs détachés, participation : le retour de Macron l’embrouille

Le retour des postures grossières

Enfin, on peut penser que le principe d’un « salaire égal, à travail égal » ne dépassera pas le stade de principe, sans conséquence sur la réalité. En outre, les plus de deux cent mille travailleurs détachés pèsent sur le niveau des salaires. Voilà pourquoi il ne faut rien attendre non plus des annonces sur la participation : il ne s’agit que d’une posture pour paraître un peu plus social, mais les mesures qui en sortiront seront sans doute dérisoire, quand elles ne profiteront pas directement aux plus riches… Macron n’a aucune volonté de changer le capitalisme, mais seulement de donner des gages commodes à ceux qui le jugent trop droitiers sans véritablement changer le cours de sa politique