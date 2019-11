Trotski, cause de l’anachronisme d’une certaine gauche française ?

@Laulau

ils ont beau être plusieurs rédacteurs à endosser ce pseudo, zéro multiplié par n’importe quel nombre donne toujours zéro

la conclusion à elle seule vaut son pesant d’or :

« Et le pire, c’est que sa tâche de transmission n’a pas vraiment raté, puisque trois générations humaines plus tard, des groupuscules de militants engagés se réclament encore de lui, malgré tout l’anachronisme que cela implique. »

D’autres groupes font ça depuis 2000 ans et certains présidents jurent sur le livre sacré quand ils sont élus, mais ça a l’air d’écapper au rédacteur.