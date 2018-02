Trump, le type de président qu’il nous faudrait en France ?

Si on écoute les médias Français et subissons leur influence, NON ! Surtout pas ce monstre repoussant.

Cet homme a tous les défauts du monde. C'est l'homme qu'on aime haïr en France.

Les reproches sont multiples

Il est menteur, tricheur, grande gueule, incapable, raciste, comploteur, provocateur, un peu fou aussi et pire que tout, il n'aime pas les journalistes, ne fricote pas avec eux, ne cherche pas leur appui, ce qui est inconcevable pour ceux qui se targuent de faire et défaire les rois.

Tous les jours, on vide les poubelles en France sur le personnage, on le couvre d'ordures. La moindre difficulté, le moindre revers qu’il subit remplit de joie et d'espoir nos informateurs officiels en vue de sa destitution prochaine, il ne rêvent que de cela.

AMERICA FIRST

« Make America great again »

Mais ce que lui reprochent les médias Français c'est d'avoir été élu contre tous les pronostics de nos chers journalistes et qu'il les dédaigne, il s 'en fout de leurs manœuvres, et ils ne s'en remettent pas.

Il a même annoncé le palmarès des médias les plus malhonnêtes

il faut oser. La langue de bois il ne connaît pas.

« Et les gagnants des FAKE NEWS sont… ».

Dans son style provocateur, le Président américain a annoncé le hit-parade des médias et des journalistes qui diffusent, selon lui, de fausses informations. Dans la liste figurent, entre autres, CNN, le New York Times ou encore le Washington Post.

Le 27 avril, le président Trump snobe même le célèbre dîner des correspondants, au cours duquel son prédécesseur Obama se prêtait avec délectation.

Crime de lèse journalistes, ils n'en reviennent pas les lauréats de cette promotion TRUMP.

Alors ils peuvent déverser des tombereaux d'injures tous les jours sur ce président qui a froissé leur ego, ils ne risquent rien ces braves et s'en donnent à cœur joie.

Le nouvel obs, à la pointe de la mise à mort, a même publié un inventaire à la Prévert

Les 60 bonnes raisons de détester TRUMP.

Monument de journalisme du Nouvel Obs.

https://www.nouvelobs.com/monde/l-amerique-selon-trump/20170120.OBS4120/60-bonnes-raisons-de-detester-donald-trump.html

Au chœur des journalistes s'est joint en Amérique et chez nous celui du Show-biz.

Ce Chenapan de Trump veut contrôler l'immigration, virer les clandestins, et interdire l'entrée du territoire aux résidents de certains pays musulmans. Il est donc sans coeur, raciste et islamophobe.

Notre élite du show-biz dont on connaît la générosité, les mœurs exemplaires, l'amour de la nation, sauf pour y planquer leur pognon ou ils préfèrent la Suisse, est vent debout contre ce sordide personnage.

Je ne parle pas des partis politiques d'extrême gauche et de la gauche caviar pour lesquels la préférence aux migrants et l'islamocompatibilité sont prioritaires.

Alors lassé de ces lynchages médiatiques et de ces condamnations journalières compulsives, je suis allé faire un tour du côté des résultats de Trump depuis un an. C'est là que se trouve la vérité, non ?

Et là, surprise, on découvre des vérités que l'on distille bien sur chez nous, avec parcimonie. Tel Janus, TRUMP a deux faces.

L'important est comment se porte l'Amérique au bout d'un an de TRUMPISME ?

Le bilan est incontestablement positif,

l’Amérique est florissante, elle ne s'est jamais portée aussi bien .

Chômage

4% c'est le plein emploi

2.200.000 emplois crées en 1an.

Le chiffre global des demandeurs d'emploi est le plus bas depuis 45 ans.

Le plus bas pour les Afro -américains, les latinos et les femmes depuis 17 ans.

Le taux de croissance

3%

Sa réforme des impôts a facilité la construction de nouvelles usines .

Apple se rapatrie aux Etats-unis (250 milliards) et distribue une prime de 2500 dollars à ses employés.

D'autres grands groupes feront de même ?

En Europe La France se traine dans les 4 derniers en ce qui concerne le taux de croissance

Zone Euro taux de croissance.

Parmi les 28 États membres, 19 auraient enregistré une croissance de plus de 3% du PIB réel en 2017. Le champion de la croissance serait ainsi la Roumanie, avec une progression du PIB de 5,7% par rapport à l'année précédente (soit 1,1 point de plus qu'en 2016), suivie de près par Malte (5,6%).

Au-dessus des 4%, on trouverait l'Irlande (4,8%), la Slovénie (4,7%), l'Estonie (4,4%), la République tchèque (4,3%), la Lettonie et la Pologne (4,2%).

Plus loin, la Bulgarie (3,9%), la Lituanie (3,8%), la Hongrie (3,7%), Chypre (3,5%), le Luxembourg (3,4%) la Finlande et la Slovaquie (3,3%), la Croatie, les Pays-Bas et la Suède (3,2%), puis l'Espagne (3,1%) bénéficieraient d'une croissance supérieure à 3%.

Parmi les pays ayant enregistré une croissance supérieure à 2%, on retrouverait ensuite le Portugal et l'Autriche (2,6%), le Danemark (2,3%) et l'Allemagne (2,2%).

Cinq pays, La France, La Grande Bretagne La Belgique, l'Italie, la grèce sont en queue de peloton pour 2017

En dessous de 2%

Le pouvoir d'achat, aux Etats-unis Il augmente, hausse des salaires minimums.

La bourse explose

L'indice Down Jones est passé de 18.000 à 26.000 en un an.

Les retraites étant en partie indexées sur la bourse, les retraités ont vu leurs pensions augmenter.

En France on ponctionne les retraités.

Pour son premier discours sur l'état de l'union qu'il vient de proncer, TRUMP a fait un tabac.

75% des Américains ont appécié son discours sur la forme et sur le fond .

Un président, calme, pondéré dont même la presse a salué la stature présidentielle.

https://actu.orange.fr/monde/75-des-americains-seduits-par-le-discours-de-donald-trump-devant-le-congres-francetv-CNT000000X8ar7.html

les échecs de TRUMP, pour l'instant.

Il n'a pas réformé l'OBAMA CARE

Il n'a pas construit le mur avec le Mexique, mais il y pense très fort il en a reparlé dans son discours sur l'union.

Quel Président peut présenter de tels résultats au bout d'1 an de mandat ?

Macron ?

Mais si on juge un président sur ses discours sur le style, sur ses promesses, sur son langage diplomatique, ou politiquement correct alors c'est sur, TRUMP n'est pas en première ligne.

Mais si,on juge un président sur sa volonté, ses réalisations, ses résultats, alors là il n'y a pas photo. Moi j'affiche ma préférence, je veux des résultats à la TRUMP pour mon pays.

Combien de promesses non tenues, combien de gestions déplorables, font que depuis des décennies la France s'enfonce dans la médiocrité et les difficultés ?

J'aimerais un président qui pense et dise 'La FRANCE EN PREMIER'

et fasse de notre pays

"Une France de nouveau forte".

Ce ne semble pas être la priorité de notre président.

« Make our planet great again » rendez votre planète plus grande. » cri du cœur mondialiste

C'est la planète qui l'intéresse, pas la France et il vous le dit en Anglais.