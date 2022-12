Trump, Meloni… : droite dite radicale, mais alternative (très) allégée

Tant qu’on aura pas compris que l’ennemi c’est la haute finance et qu’un simple politicien même étiqueté « Anti-Système » ne peut rien face à des organisations à l’échelle internationale dont les mainmises s’étalent sur le monde entier.

Si le chef d’état du pays qui détient la monnaie de référence à l’échelle mondiale n’y peut rien, il n’y a rien à espérer d’une alternative politique radicale dans un seul pays parmi tous les autres.

Quel moyen de pression subsistera-t-il si la monnaie électronique voit le jour et qu’il ne sera plus possible pour chacun de dévier de la trajectoire sans réprésailles.

La possibilité du changement en douceur c’était avant, maintenant il n’y a plus qu’a attendre que tout ce système s’effondre accidentellement de lui-même et prier notre bonne étoile pour survivre à cet effondrement.