un an, quel bilan ?

Quel beau parleur… Il va finir de nous amuser, ce mec ? Le narcissisme, ça suffit… Vous allez voir ce que vous allez voir ; je vais transformer la France ! N’a-t-il pas publié "Révolution" ? De Chamfort a écrit : “On ne fait pas les révolutions avec de l'eau de rose”.

Un exemple : La réforme de la SNCF, présentée comme un tsunami, va accoucher de quoi ? De frémissements. Il est vrai qu’il n’est pas aidé par les pauvres malheureux de la SNCF, arcboutés sur leurs avantages… Et encore, ce n’est rien, comparé aux "étudiants" qui s’autorisent à bloquer les facs à l’approche des exams, en inscrivant sur les murs : "Un bon flic est un flic mort". Dans le contexte actuel, proférer de telles insultes est parfaitement odieux. Il est vrai qu’il y a bien longtemps que les gauchos nous ont habitués à lucidité et élégance…

Mais revenons à Monsieur Gros Poumons. Le trait de personnalité qui me le rend parfaitement imbuvable est son arrogance et sa suffisance. Sommes-nous donc tous, à ses yeux, "des gens qui ne sont rien" ? Quand il répète à l’envi que l’ancien monde, c’est fini. N’est-il pas là où il est grâce, précisément, à tout ce qu’ont réalisé les générations de rien qui l’ont précédé ? Ras-le-bol de ce leitmotiv débile : Avant c’était nul, tout ce qui s’est fait avant nous conduit dans le mur. Mais rassurez-vous, j’arrive… Et tout va être merveilleux. Et si, par hasard, vous n’étiez pas d’accord avec nos actions, c’est que vous n’avez rien compris, vous êtes passéistes et ne souhaitez pas l’amélioration de notre pays… Il faut oser autant de mépris pour ses concitoyens !

Et pour être sûr de ne pas avoir de problèmes, il a su s’entourer de collaborateurs parfaitement incolores, inodores et sans saveur. Il est ainsi sûr qu’ils ne lui feront pas d’ombre…

Il est vrai que lorsque l’on déclare l’égalité entre les femmes et les hommes "grande cause nationale" du quinquennat, on a un sens aigu des priorités à développer pour redresser notre pays (qui, certes, en a bien besoin !). Il a d’ailleurs mis en application son mantra, le jour des obsèques nationales de l’admirable colonel Beltrame, en traversant la cour des Invalides, la main dans la main avec l’ineffable Brigitte. Fantasme-t-il sur le nombre de couvertures de journaux people que Johnny et Laetitia ont totalisé ?

Depuis son ascension au plus haut niveau, il bénéficie de beaucoup de chance (reconnaissons qu’il a su la susciter) : le contexte international est très largement positif. Mais surtout, il succède à un clown, avec lequel, évidemment, il ne supporte pas la comparaison tant le gouffre les séparant est énorme. Et enfin, l’absence d’une opposition digne de ce nom le met dans une position telle qu’il croit sans doute que cela lui autorise à tous les excès ?

Mais il faut tout de même qu’il se méfie, car un jour ou l’autre tous les connards de l’ancien monde pourraient se réveiller…

Mais tout devrait s’améliorer ; le fabuleux Hollande sort ses mémoires (le jour de mon anniversaire ; bonjour le cadeau !). S’il applique à la lettre le contraire, il devrait s’en sortir…