Un cauchemar pour une femme battue et ses quatre enfants !

Quand la protection de l'enfance tourne au cauchemar !

Myriem, mère de quatre jeunes enfants a quitté le domicile conjugal le 8 juin 2021 ;

Elle était battue par le père de ses enfants ….

Elle n'en pouvait plus, il lui fallait se protéger et surtout protéger ses enfants.

Suite à une plainte déposée, le bourreau a été condamné à un éloignement par un juge.

Myriem a cherché une mise à l'abri, c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée avec ses petits à passer d' un hôtel à l'autre... le 115 ne garantit pas la stabilité.

Un mouvement de solidarité s'est construit avec le Droit au Logement 77, son antenne de Fontainebleau.

Une institutrice de Bagneaux, dans le sud 77 a accepté de loger gratuitement cette famille à titre transitoire.

Le DAL 77 a alerté le Préfet pour qu'un logement social soit attribué à famille.

Convoquée devant le juge pour enfants, Myriem a comparu le 31 août, la veille de la rentrée scolaire.

Etait-elle capable d'assurer son rôle de mère ?

Comme si elle était responsable de sa situation et des coups qu'elle a reçus !

N'est-il pas dans l'obligation des institutions républicaines d'assurer une protection à cette mère et à ses enfants plutôt que de peser sur sa tête le risque d'un placement des enfants ?

La conclusion a été un soulagement puisque la Juge a opté pour un accueil mère-enfants....

Myriem a attendu la suite, les enfants sont allés à l'école et elle a recherché du travail.

L'inquiétude est revenue quand j'ai reçu ce message de la Préfecture

Bonsoir Monsieur CHALOT,



Je reviens vers vous suite à notre échange relatif à la situation de

Mme A Myriem. Comme je vous l'avais précisé, j'ai

sollicité le CCAS de Bagneaux Sur Loing hier matin. ? Le juge a

finalement statué sur un accueil mère-enfant pour une durée de 1 an.

La demande de logement est pour le moment annulée.



Cordialement, »

La demande de logement est annulée dans l'attente de l'accueil mère-enfants mais cet accueil ne se met pas en place, « Marianne ! je ne vois rien venir ! »

Que fait donc le Conseil Départemental qui a cette compétence de la protection de l'enfance ?

Rien ou presque !

Nous sommes le 30 septembre et l'hébergement accepté à titre provisoire se termine ce soir !

Que vont-ils devenir ?

Faudra-t-il que le 115 les prenne en charge, face à la carence du Département avec une double conséquence : le renvoi de ces enfants dans l'insécurité et le risque de voir arriver la menace d'un placement des enfants.

C'est une catastrophe sociale et humaine qui se prépare.

Le DAL et ses soutiens ne lâchera rien et exprime sa vive inquiétude et sa colère contre ce système déshumanisant qui punit une mère d'avoir protégé ses enfants ! Un comble !

Jean-François Chalot