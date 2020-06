Un philosophe avez-vous dit ?

@Sozenz

je plaisantais, et voulais seulement signifier qu’il ne suffisait pas d’avoir un diplôme en philosophie pour s’auto-proclamer « philosophe », terme très flou d’ailleurs car il désigne apparemment une sous-catégorie d’auteurs qui ne sont pas classables parmi les poètes ni parmi les romanciers

bizarrement, Montaigne et Pascal ne sont pas enseignés en « philosophie », mais en « lettres modernes », alors que Descartes qui était un mathématicien a droit à l’honneur de côtoyer Platon et Heidegger parce qu’il a formulé : « cogito ergo sum ».

On pourrait aussi classer Shakespeare dans cette catégorie à cause de « to be or not to be, that is the question ! »

peu importe, après tout, mais ce qui m’amuse c’est quand dans une table ronde à la télé (28’’ par exemple), la régie fait apparaître les noms et fonctions des intervenants en bas d’écran et qu’on peut lire : « Maschpro -philosophe » alors que sa voisine c’est "Nicole, infirmière. Là, on voit tout de suite qui lequel va dire quelque chose de vachement intelligent imbitable et laquelle va proférer des banalités très pertinentes sous le regard affligé et compatissant de l’intellectuel !