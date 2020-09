Un plan de relance inspiré par les lobbies patronaux ?

@Michel DROUET

le financier prend le pas sur l’industriel dans un cadre mondialisé.

Les industries existent toujours et de plus en plus, mais plus chez nous !

En 20 ans, la France a perdu 40% de ses usines.

Après 7 ans de palabres, la mondialisation a été décidée en 1994 par le Gouvernement américain et la Commission européenne.

La mondialisation a été voulue et organisée. Cette analyse de l’UPR est confirmée par le journal économique Les Échos du 7 Janvier 1994 sur l’Uruguay Round :

"Sept années de pourparlers, d’invectives, de propagande, de récupérations politiques enfin, entre les principales puissances commerciales, auront été nécessaires pour finaliser ce qu’il est convenu de qualifier de « plus vaste libéralisation du commerce mondial jamais entreprise ».





Cette formulation est fausse, le libre échange est à sens unique et pas mondial.

l ne concerne que les USA & l’Europe, qui ont supprimé toutes les lois qui protégeaient nos entreprises et nos emplois. Il a été mis en place pour favoriser les délocalisations industrielles et des services, dans des pays à bas salaires...

« Il est à sens unique », car les autres pays du monde, y compris la Chine, ont continué à protéger leurs patrimoines et leurs entreprises ! C’est bien ce que Trump reproche à la Chine, de mettre des taxes et des quotas quand les Chinois importent des produits occidentaux ! La mondialisation leur a été imposée, ils en ont profité.

Du coup, la Chine, le Qatar et tous les autres, viennent acheter le patrimoine français, immeubles, hôtels, vignobles, sans que le Gouvernement ne puisse rien dire, puisque les capitaux doivent circuler librement...

Le résultat de cette arnaque dont les Français payent le prix avec le chômage massif depuis 30 ans, se trouve inscrit dans le marbre des Traités : liberté de circulation des capitaux, des marchandises, des hommes et des services.

Mais les proeuropéens ignorent tout ceci, ils croient la propagande qui leur explique « que la mondialisation est inévitable, et que c’est bon pour les européens... ! »