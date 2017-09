Un Président ne devrait pas dire ça

Oui, nous nous sommes comportés jusqu’ici comme des fainéants face au chômage : on s’est contenté le plus souvent d’attendre le retour de la croissance et de fabriquer des faux emplois (des centaines de milliers d’emplois aidés par an) et des dizaines de milliers de formations bidons. Plus, quelques manipulations des chiffres officiels...Ce sont là de fausses solutions ou des solutions insatisfaisantes parce que non structurelles.

- Je donne raison à Macron sur le diagnostic : nous nous sommes comportés en fainéants et il est temps d’agir vraiment

- Mais sur la méthode : faire une déclaration fracassante en Grèce, non. C’est en France qu’il doit parler aux Français et pas à l’Etranger.

- Sur les solutions, les syndicats ont négocié. Dire que je partage à 100 % le contenu de la réforme serait faux. Mais bon, peut-on être à 100 % d’accord avec une réforme de cette nature ?

Mais il me semble que Macron fait exprès de chauffer à blanc l’opposition improductive (Mélenchon) pour mieux effacer les oppositions qui ont de réels arguments. Il s’agit aussi de crever l’abcès. C’est de la pure politique.