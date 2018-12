Maintenant, Philippe sait ce qui l’attend : il n’est là que pour servir de fusible, et la gentry va tenter d’éviter le court-circuit en disjonctant et en réenclenchant, quitte à changer de fournisseur et en trouvant un modèle plus séduisant.

Ils n’ont pas compris que le malaise touche les catégories qu’ils avaient enfarinées dans la dernière embrouille, les artisans, les commerçants, les retraités, etc...

Le système est en défaut, et même un changement de compteur (à l’Elysée) ne suffira pas.Mais en plus, même si une autre « présidence » est possible, ce que les gens attendent, c’est une autre politique. Et là, les structures traditionnelles n’ont pas la réponse qu’attendent les acteurs du mouvement. Espérons que surgira de cette réinitialisation révélera l’existence de ressources ignorées ; Des ressources systémiques et aussi humaines. Ruffin est un exemple intéressant, non conventionnel. Il n’est peur-être pas le seul.