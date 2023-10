Une décentralisation illisible et à bout de souffle

De temps en temps, le petit monde des collectivités territoriales s’enflamme : un congrès des régions sans annonce de l’Etat, une rentrée financière difficile pour des départements, l’augmentation de la taxe foncière des communes…, toutes ces actualités font l’objet d’articles et d’empoignades pathétiques.

Il suffit en plus d’une vague promesse d’autonomie faite aux Corses pour que chacun y aille de son discours, en fonction de son positionnement et de son calendrier pour réclamer, sous conditions, financières, bien entendu, davantage d’autonomie pour les régions.

Avant de commencer à faire rêver avec ce concept d’autonomie, rappelons simplement que la décentralisation dans notre pays est à bout de souffle, qu’elle subit depuis plusieurs décennies les caprices d’un pouvoir central à l’agonie financière, qui a considérablement affaibli les collectivités locales en multipliant les structures, modifiant leurs périmètres, leur attribuant beaucoup de compétences, surtout de gestion, tout en sabrant leur autonomie financière.

Au final, une organisation illisible pour le citoyen, source de doublons et coûteuse en fonctionnement, mais qui semble pourtant satisfaire les élus et partis de tous bords qui y voient des opportunités de faire carrière ou de devenir influents dans le paysage politique français.

La décentralisation ne fait plus rêver, elle est devenue un énorme « machin » avec ses 35000 communes, 18 Régions, 101 Départements, 1254 intercommunalités, 8800 syndicats et ses 520 000 élus qui font tourner la boutique.

Alors, nouvelles compétences, nouveaux financements, autonomie, pour relancer la machine ? Non !

D’abord, remettre à plat la répartition des compétences et éventuellement conclure à la suppression d’un niveau : Le gouvernement est directement responsable de la sécurité et de la situation sociale du pays, et pourtant ce sont les départements qui gèrent les services d’incendie et de secours et les services sociaux : Pourquoi ?

Ensuite, s’interroger sur les coûts de fonctionnement internes, les indemnités et frais divers et variés perçus par les élus et les partis politiques, leurs frais de communication, les coûts de fonctionnement des assemblées…

Plutôt que de procéder à un énième rafistolage qui ne règlera rien, les élus s’honoreraient à faire cet état des lieux qui serait apprécié par les citoyens et qui montrerait au gouvernement que son propre fonctionnement, entre Ministères, Agences et Etablissement publics divers et variés, mérite d’être également mis sur la table.

Avec 3000 Milliards de dette, le temps n’est plus aux débats stériles, mais à l’action.