Une macro chute

L'homme des records le plus jeune président Français, adulé par la presse, personne n'a eu autant de unes de magazine que lui. Élu avec le plus de votes « par défaut » jamais vu.

La plus belle gamelle des présidentielles au bout de 100 jours

Cela nous rappelle les 100 jours de Napoléon, il ne va pas finir comme lui en abdiquant ?

Vous pensez que c'est possible ou souhaitable ?

Ce jeune homme ne connaît pas bien les Français, ils l'ont élu par défaut, et ils ne se sentent pas engagés par leur vote, ils ont voté pour voir, ils commencent à entrevoir, et ils le lâchent. Ce n'est pas très logique, pas très responsable ? Pas très cohérent ?

Je suis d'accord avec vous, il devraient le laisser faire puisqu'il l'ont élu, de droite, de gauche du centre, ils l'ont mis au pouvoir. Les hommes politiques aussi de tous bords, notre irréprochable Bayrou en tête sont allés à la soupe.

Les électeurs auraient dû réfléchir avant et s'abstenir, ou voter pour un autre que ce gamin narcissique.

Même les retraités qu'il va plumer ont voté pour lui, en sachant qu'ils allaient se faire plumer, ils n'ont donc aucune excuse.

J'ai regardé cette farce avec amusement et aussi du chagrin pour mon pays que l'on allait confier à quelqu'un qui le l'aime pas beaucoup, ni le pays ni les habitants. Il travaille à l'international notre ambitieux.

Les Journalistes se sont ébahis de ses prouesses ridicules, ses épreuves de force de serrage de mains avec Trump, ses aboiements de roquet après Poutine qui n'a pas bougé un cil.

Ils commencent à le trouver pas très reconnaissant eux qui l'ont servi servilement.

Vous allez faire quoi maintenant peuple de France et surtout syndicats ?

Des grèves, des manifestations de colère, des défilés avec des banderoles sur lesquels vous allez réécrire vos sempiternelles revendications ? La CGT est déjà sur le pied de guerre.

Pourtant, CFDT, CGT, UGICT, CFTC, tous ont en clair appelé à voter Macron ? Sauf FO qui n'a donné aucune consigne de vote.

« pour faire barrage au FN »

Vous vous plaignez de conséquences dont vous êtes la cause

Est-ce bien raisonnable ?

Macron vous a bien expliqué au départ comment il allait vous léser.

Et en plus les problèmes véritables de la France ne sont pas dans ses préoccupations premières.

Les grands problèmes de la France sont l'immigration, la sécurité, la radicalisation, les cités de non droit, les attentats, mais cela les syndicats s'en désintéressent, en plus avec leur idéologie c'est tabou, il ne faut pas y toucher. Travailleurs de tous les pays etc...

D'après une étude du JDD récente, de Juillet 2017 le recul de l'Islam radical est prioritaire pour 61% des Français.

Devant les retraites (43%), l'école (36%), l'emploi (36%) ou encore le pouvoir d'achat (30%).

Mais nos politiques, et nos médias ont d'autres priorités que les réelles inquiétudes des Français.

Sur ces sujets il ne vous a rien dit, vous n'êtes pas assez intelligents dit-il pour analyser ses pensées profondes et comprendre ses dessins de Mondialisme, multiculturalisme, qui dépassent nos problèmes nationaux, projets préparés par la haute finance à qui il doit en partie sa place.

Ces sujets n'ont pas l'air de vous préoccuper, non, vous n'y pensez même pas.

Alors moi je vais vous regarder défiler de loin, vous faire étriller par cet homme autoritaire, en priant qu'un déséquilibré n'ait pas une voiture aussi folle que lui.