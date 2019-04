Union avec les Patriotes : lettre ouverte aux militants de l’UPR

Nous n’avions pas forcément commencé d’un bon pied quand je militais ailleurs, malgré des objectifs très proches sur l’UE, l’euro ou l’OTAN. Mais le profond respect que m’inspirent les douze années de défense du Frexit m’a poussé à prendre position pour vous pour les européennes. Après un premier papier appelant à l’union avec les Patriotes, je me permets une nouvelle adresse.

Se rassembler pour mieux défendre nos idées

Et si on prend un peu plus de recul, si on considère que nous sommes 20% de la population à soutenir le Frexit, cela représente un potentiel électoral d’environ 10 millions d’inscrits ! En 2017, seuls 300 000 se sont portés vers l’UPR, des millions d’autres choisissant d’autres candidats : Dupont-Aignan, Mélenchon, Le Pen... Il est même probable que le FN soit le premier parti de choix des partisans du Frexit… Les 1 à 2,5% donnés aux listes des Patriotes ou de l’UPR pour les européennes ne représentent que 200 à 500 000 voix. Cela signifie que plus de 90% des partisans du Frexit prévoient de s’abstenir, ou de porter leur voix sur d’autres listes, au premier rang desquelles le RN sans doute.

Car le rassemblement, parce qu’il se fait sur le sujet le plus important de notre époque, est ce qui importe. Attention de ne pas tomber dans une logique groupusculaire, une suite souverainiste du duel LO / LCR. Ce n’est pas ainsi que nous servirons nos idées. Cette Union Européenne est une calamité démocratique, une calamité sociale, une calamité économique, qui fait du mal à notre pays depuis des décennies et dont nous sommes tous convaincus qu’en sortir est une priorité clé . Les attaques des uns sur les autres, dans les deux sens, ne sont-elles pas dérisoires ? Les militants de l’UPR, comme ceux des Patriotes ont montré une grande force de conviction et de militantisme.