Union des droites, impasse pour la France

Bonjour,

Globalement d’accord, sauf sur l’alliance avec Le Pen, qui était une nécessité absolue l’année dernière, et aurait dû avoir lieu avant, dès les régionales de 2015. C’était une alliance avec le FN Marine-Philippot.

L’Union des droites, en l’état actuel, c’est l’union de deux formations rétrécies (l’UMP sans les centristes, le FN sans Philipot et sans pas mal d’autres), qui ont le même discours et se font une concurrence acharnée (Dupont-Aignan et DLF se trouvant à la croisée de l’extrême droite et de la droite extrême, c’est à dire pour l’instant que ça n’apporte pas grand chose)

En l’état actuel , et sans tenir compte d’une accélération de l’histoire ou de « coups de bol » comme Macron les a enchaînés, ça revient à une stratégie de conquête du pouvoir qui est pertinente, mais mettra au moins 10 ans à aboutir.

C’est à dire que ça revient à passer l’échéance de 2022 par pertes et profits, et à la laisser à un Mélenchon n° 1, ou plus vraisemblablement à un Macron n° 2.