Vauban, le premier promoteur d’une guerre propre ? par Florence Raymond

Habit de remouleur Nicolas de Larmessin -1632

Que connait-on de Vauban ?Les citadelles pentagonales ? C’est entendu. Vauban, nous rappelle la conservatrice Florence Raymond, est un ingénieur militaire hors pair. Chose connue, l'étrange personnage a révolutionné l'Art du siège en théorisant l'usage des citadelles étoilées munies de casernes ; perfectionnement tout en force et défense des forteresses bastionnées italiennes.Mais il y a mieux dans le domaine de la lutte.Fait historique moins notoire, une grave blessure au visage pique le stratège d’un vif sentiment de fragilité. Conscient de ses responsabilités, Vauban devient alors le promoteur d'une guerre sinon dénuée de pertes humaines, au moins les minimisant considérablement. Autrement dit, l’architecte militaire érige les premiers contreforts de la guerre propre."La sueur de ceux qui creusent plutôt que le sang du soldat au combat.", affirme-t-il dès lors.Bien évidemment, cette manière d'aborder le conflit - par la construction d'une double ceinture de fer, la défense du pré carré, par l'utilisation d'un travail de "sape", par l'usage, donc, de techniques réduisant à minima les corps à corps glorieux, - manque singulièrement de panache. Raison pourquoi, la noblesse désireuse de s’illustrer tente de discréditer l'empêcheur-de-tuer-en-paix en n’ayant de cesse de s’opposer à ses desseins.Heureusement protégé par des victoires à répétition, Vauban n’en a cure.Il insiste même et poursuit avec vigueur le combat des indignités humaines.Inventeur du code "jaune" afin de prévenir les accidents en signalant les zones en travaux, le maréchal de France pousse encore plus fort l’extension de l’équité en échafaudant des théories subversives. Pensez donc. Le gentilhomme s’est mis en tête de nourrir les plus démunis et s’évertue à vouloir réduire la misère dans les campagnes. Son plan consiste à développer l’élevage d’animaux à croissance rapide, et à gestion peu coûteuse, en l’occurrence celle des porcs. Il entend également rendre l'alimentation des français plus équilibrée. Cela passe par la plantation de fruitiers le long de la ligne de défense afin de protéger le soldat tout en le fortifiant physiquement.Enfin, le séditieux propose l'application d'une nouvelle forme de "Dîme Royale", fiscalité répartie à raison de 10% des revenus pour tous, y compris les puissants.Vision d'une pression financière plus équitable et finalement, éminemment moderne.Article Amis de Musées de Lille :